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La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro il Bogliasco

Buon avvio dei gialloblù, poi la rimonta avversaria e il sorpasso decisivo dei liguri nell’ultimo periodo
7 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro il Bogliasco

Si interrompe la striscia di successi consecutivi per la Reale Mutua Torino ’81 che viene sconfitta 16-13 dal Bogliasco 1951 che si avvicina ai piemontesi in classifica. I gialloblù partono forte, poi vengono recuperati e sono costretti a rincorrere a metà sfida. I ragazzi di Simone Aversa ci provano, ma, nell’ultima frazione di gioco, i liguri riescono a creare il vantaggio e vincere la partita.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 passa in vantaggio con la rete di Ermondi e raddoppia con Tononi. Il Bogliasco risponde con la superiorità numerica di Blanchard e il gol di Pagliarini per il 2-2, ma Colombo non ci sta e porta i suoi sul +1. I gialloblù allungano con Ettore Novara, ma i padroni di casa reagiscono con le reti di Canepa in superiorità numerica per il -1, Madaschi per pareggiare i conti ed è ancora Canepa a trovare il gol che vale il sorpasso. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e il Bogliasco segna il 6-4 con Canepa, i ragazzi di Simone Aversa rialzano la testa con Colombo per il -1, ma i liguri ritornano sul +2 con Canepa e fanno il 7-4 con Blanchard. La Torino ’81 rientra in partita con i gol di Giacomo Novara in superiorità numerica ed Ermondi per il -1, ma Madaschi sigla il 9-7.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 Iren accelera: Ettore Novara fa il 9-8, Gattarossa pareggia i conti e Lisica segna la rete del +1, ma Canepa risponde in superiorità numerica per il 10-10. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e i ragazzi di Simone Aversa passano in vantaggio con la rete di Ermondi in superiorità numerica. Il Bogliasco reagisce: Maizzani pareggia con l’uomo in più, Oliveri trova il +1 e Blanchard allunga sul 13-11. La Torino ’81 non ci sta e accorcia le distanze con Ettore Novara, ma Pagliarini risponde per il +2. I gialloblù ci provano con Tononi per il 14-13, ma Canepa sigla il gol del 15-13 e Biallo segna il +3 che chiude l’incontro.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Sapevamo che sarebbe stata una partita tirata, c’è stato equilibrio per tre tempi e mezzo, poi gli ultimi minuti il Bogliasco ha avuto qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Complessivamente loro hanno giocato con più agonismo e voglia di vincere, noi siamo stati poco lucidi in alcune situazioni in attacco e poco reattivi in difesa, difficile vincere in trasferta prendendo sedici reti. Adesso ci prepariamo per il rush finale!»

IL TABELLINO

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN   16-13
Parziali (5-4; 4-3; 1-3; 6-3)

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: Prian, Rota, Biallo 1, Gnetti, Blanchard 3, Pagliarini 2, Madaschi 2, Taramasco, Caliogna, Bottaro, Oliveri 1, Canepa 6, Maizzani 1, Poggi. All. Guidaldi
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 1, Abate, Tononi 2, Maffè, Gattarossa 1, Novara G. 1, Ermondi 3, Cassia, De Luca, Novara E. 3, Colombo 2, Aldi, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: CARMIGNANI - TORNEO
LE NOTE: Usciti per limite di falli Lisica (T), Tononi (T) e Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 6/16 e Torino ’81 4/13.


 

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