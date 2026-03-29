Pallapugno: la Supercoppa è della Terre del Barolo Albese

Il primo trofeo della stagione è della Terre del Barolo Albese: nello sferisterio di Imperia, la quadretta capitanata da Alessio Ferro festeggia la vittoria della Supercoppa, superando il Nocciole Marchisio Cortemilia. Gara equilibata, cresciuta di livello nel secondo tempo, condizionata spesso dall’aria contro il battuto. Primi break di marca albese, 1-3 e 2-4, ma la formazione di capitan Marco Battaglino resta in corsa, agganciando gli avversari alla pausa: 4-4. Ancora un gioco per parte in avvio di ripresa e nuovo allungo della Terre del Barolo Albese, 5-8. Il Nocciole Marchisio Cortemilia ci prova, ma Ferro e compagni chiudono 6-9.