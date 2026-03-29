Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pallapugno: la Supercoppa è della Terre del Barolo Albese

Nello sferisterio di Imperia, gli albesi festeggiano la vittoria della Supercoppa superando il Nocciole Marchisio Cortemilia
2 min
Pallapugno: la Supercoppa è della Terre del Barolo Albese

Il primo trofeo della stagione è della Terre del Barolo Albese: nello sferisterio di Imperia, la quadretta capitanata da Alessio Ferro festeggia la vittoria della Supercoppa, superando il Nocciole Marchisio Cortemilia. Gara equilibata, cresciuta di livello nel secondo tempo, condizionata spesso dall’aria contro il battuto. Primi break di marca albese, 1-3 e 2-4, ma la formazione di capitan Marco Battaglino resta in corsa, agganciando gli avversari alla pausa: 4-4. Ancora un gioco per parte in avvio di ripresa e nuovo allungo della Terre del Barolo Albese, 5-8. Il Nocciole Marchisio Cortemilia ci prova, ma Ferro e compagni chiudono 6-9.

Prima del fischio d’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Domenico Adriano. Nell’intervallo sono state premiate le formazioni della San Leonardo dal fiduciario del Coni di Imperia, Massimo Zorniotti insieme al vicepresidente della Fipap Marco Scajola, al presidente della Fipap Liguria, Giacomo Raineri, e al vicepresidente della Provincia di Cuneo, MassimoAntoniotti.

NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA - TERRE DEL BAROLO ALBESE  6-9

NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA: Marco Battaglino, Federico Gatto, Fabio Marchisio, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.
TERRE DEL BAROLO ALBESE: Alessio Ferro, Bruno Campagno, Francesco Pola, Roberto Drago. Dt: Gianluca Busca e Domenico Raimondo.

Arbitri: Daniele Santini e Antonio Balestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS