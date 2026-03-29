Il 43° Uovo d’Oro Lauretana allo Sci Club Sestriere

Si è conclusa a Sestriere la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana, che nelle giornate del 28 e 29 marzo 2026 ha portato sulle piste della Vialattea oltre 1700 giovani atleti , riconfermandosi come uno degli appuntamenti più importanti e partecipati del panorama sciistico giovanile.

Sono scesi in gara concorrenti provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero con rappresentanti di Francia, Svizzera, Spagna, Andorra e Slovenia che hanno dato vita a due intense giornate all’insegna dello sport e del confronto internazionale. Il tutto in un contesto ancora tipicamente invernale, caratterizzato, in prima giornata, da sole e temperature decisamente inferiori alla media stagionale e, in seconda giornata, da una bella nevicata che ha accompagnato le discese dei Pulcini.

A fare da cornice in zona arrivo è stato allestito il villaggio sponsor, che ha animato la manifestazione con colori e allegria, creando un clima festoso e coinvolgente. Un vero e proprio punto di incontro per atleti, famiglie e appassionati, che ha contribuito a rendere ancora più gioiosa l’atmosfera dell’evento. Come da tradizione, al termine delle gare è stato consegnato a tutti i partecipanti il classico uovo di cioccolato, dolce anticipazione della Pasqua.

La manifestazione si è conclusa con l'allegra sfilata per le vie del paese aperta dal Corpo Musicale di Villar Perosa che ha accompagnato tutti i partecipanti alla ricca cerimonia di premiazione finale alla quale hanno preso parte due ospiti d'onore: Claudia Giordani e Piero Gros. Due grandi campioni dello sci italiano, particolarmente legati al territorio della Vialattea, che proprio quest'anno festeggiano il cinquantesimo anniversario delle loro medaglie olimpiche, una ricorrenza importante che Vialattea ha voluto celebrare con un riconoscimento speciale: una targa all’insegna dell’”Orgoglio Vialattea", consegnata sul palco del 43° Uovo d'Oro Lauretana per omaggiare le loro straordinarie carriere. Giordani e Gros a loro volta hanno premiato i vincitori della giornata, regalando ai giovani talenti in gara un momento di grande emozione e ispirazione.

Tutti i vincitori dell’edizione 2026: partendo dai più grandi, categoria Allievi, che hanno gareggiato in prima giornata, si sono imposti Laura Fontana dello Sci Club Valchisone e Giacomo Senigagliesi dello Sci Club Lancia. Nella categoria Ragazzi i più veloci sono stati Margherita Bianca Scialla dello Sci Club Sauze 2012 e Carlo Bertazzini dello Sci Club Borgata Sestriere.

In seconda giornata i migliori della categoria Cuccioli sono stati due atleti dello Sci Club Falconeri Skiteam Anna Goloviznina e Thomas Endrizzi. Passando alla categoria Baby si trovano in testa alla classifica Emma Ricca dell’Equipe Limone e Oscar Cecchini dell’Askill Livigno. Per concludere con i piccolissimi, categoria Super Baby, i vincitori sono stati Giulia Chiesa dello Sci Club Borgata Sestriere e Daniel Guiffre dello Sci Club Bardonecchia.

Il 43° Uovo d’Oro Lauretana per il secondo anno consecutivo rimane sulle nevi di casa e va allo Sci Club Sestriere con 310 punti ottenuti grazie al miglior piazzamento di una femmina e di un maschio per ogni categoria (ad esclusione dei Super Baby). Piazza d’onore per lo sci club Equipe Limone che ha totalizzato 231 punti, lasciandosi alle spalle il Mondolé Ski Team con 224 punti. Tra le società straniere vince la spagnola Mitico Club con 108 punti, seguita dalla francese Villard de Lans con 83 punti e, subito a ruota, un altro Club spagnolo, l’Alpi Nuria con 80 punti.

L’evento, organizzato dallo Sporting Club Sestrieres con il supporto del Comune di Sestriere, si è svolto con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, a conferma dell’importanza strategica della manifestazione per il territorio e per la promozione dello sport giovanile.

Sulle piste della Vialattea, ancora ottimamente innevate, si continuerà a sciare fino a domenica 12 aprile.