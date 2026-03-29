BCC, impresa storica: supera Geas anche in gara 2 e vola in semifinale

L’Autosped BCC Derthona scrive un altro, storico capitolo, della sua quarantennale storia battendo il Geas Sesto San Giovanni anche in gara 2 e centrando così, per la prima volta, la semifinale Scudetto nella massima serie. Un successo arrivato grazie a una grande prestazione corale, di personalità, talento e fisicità, contro un’avversaria di grande livello che ha giocato due partite alla pari. Assenti Melchiori da una parte e Attura dall’altra, così come in gara 1, la sfida ha visto parziali e contro parziali, con il BCC capace di allungare e resistere a tutti i tentativi di rientro avversari conquistando il pass per il prossimo turno in cui affronterà le campionesse d’Italia in carica del Famila Wuber Schio.

Avvio di gara deciso per il BCC Derthona, che gioca con fludiità in attacco e fisicità in difesa, scappando sul 2-11. Dopo la reazione avversaria, la formazione allenata da Cutugno piazza una nuova accelerazione – con Fondren e Conte protagoniste – che vale il 16-24 del 10’. Nella seconda frazione, la gara procede a strappi, con l’Autosped che mantiene la testa del punteggio con la forbice che oscilla tra uno e tre possessi di margine: all’intervallo ospiti avanti 37-42.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno piazza uno 0-11 che aggiorna il massimo divario sino a 16 punti (37-53), ma poi Geas accorcia azione dopo azione affidandosi al talento di Moore: alla terza sirena BCC avanti 58-65. Nell’ultimo periodo cresce la tensione della posta in palio in campo, calano le percentuali ma l’Autosped continua a fare gara di testa: due canestri di Conte valgono nuovamente la doppia cifra di margine (62-72) a meno di quattro minuti dal termine. Le lombarde riducono il gap a cinque lunghezze (70-75) entrando negli ultimi 90 secondi, ma poi le giocate offensive di Fondren e una grande presenza difensiva sugellano la vittoria dell’Autosped per 70-78 e l’accesso alla semifinale Scudetto.

Le parole di Pallas Kunaiyi-Akpanah: «È stata una grande vittoria di squadra stasera, ora ci prepariamo ad affrontare Schio con cui abbiamo giocato diverse volte in stagione. Credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, con un grande staff, e faremo del nsotro meglio. Stasera abbiamo giocato con grande energia ma penso possiamo crescere ancora da questo punto di vista».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Sono molto contento dell’approccio da playoff avuto sia stasera che in Gara 1, siamo state sempre in controllo nel punteggio giocando in modo fisico da playoff. Faccio i comnplimenti a tutta la squadra per il percorso che stiamo facendo, credo che sinora abbiamo fatto il meglio possibile in stagione. Voglio ringraizare il nostro pubblico che è stato encomiabile anche oggi. Contro Schio dovremo mettere ancora più cuore ed energia e desiderio per provare a competere con Schio. Oggi siamo rientrati dagli spogliatoi con la volontà di correre e abbiamo piazzato un break con la difesa e i canestri in velocità».

Geas Sesto San Giovanni-Autosped BCC Derthona 70-78

Parziali (16-24, 37-42, 58-65)

Geas: Moore 30, Conti 7, Kacerik 3, Scott 10, Trucco, Ostoni ne, Osazuwa 4, Cancelli ne, Appettiti ne, Roumy 10, Attura ne, Cornelie 6. All. Zanotti

BCC Derthona: Dotto 4, Kunaiyi 16, Fontaine 10, Conte 12, Toffolo 9, Leonardi 4, Fondren 14, Arado 2, Suarez, Melchiori ne, Penna 7. All. Cutugno