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Tamburello a muro: buona la prima!

I risultati e la classifica dei campionati di Serie A e Serie B
1 min
Tamburello a muro: buona la prima!

Buona la prima... e in effetti un bel pomeriggio di sole (e non poco vento) ha coccolato il pubblico sugli sferisteri del Monferrato dove si sono conclusi gli incontri della prima giornata dei nuovissimi campionati!

Com'è andato l'esordio?
Le vittorie sono state tutte in trasferta!

SERIE A
Portacomaro-Vignale 9-16
Azzano-Grazzano 11-16
Calliano-Rocca d’Arazzo 3-16
Montemagno-Montechiaro 7-16

Classifica: Vignale, Montechiaro, Rocca d’Arazzo, Grazzano 2, Montemagno, Portacomaro, Azzano, Calliano 0.

SERIE B
Castell’Alfero-Vignale 7-16
Montechiaro-Basaluzzo 16-5
Casa Paletti-Camerano 16-6
Riposava: Grazzano

Classifica: Vignale, Montechiaro e Casa Paletti 2, Grazzano, Castell'Alfero, Camerano e Basaluzzo 0.

 

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