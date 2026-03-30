Eurogymnica: un trio da favola domina Cantalupa

Eurogymnica infrange i suoi propri record, di anno in anno, di gara in gara. Sì perché, se anche quest'anno l'obiettivo dichiarato era quello di tornare da Cantalupa con quante più qualificazioni possibili ai nazionali, certamente in via Cavour a Settimo Torinese non si sperava di approdarci in questo modo, con questa determinazione e carattere.

Venerdi e sabato è andata in scena la fase interregionale, la Zona Tecnica 1, del Campionato Gold Junior e Senior, uno dei campionati più prestigiosi, forse addirittura il più importante. Come tutti gli interregionali, è stata una gara di altissimo livello e ad alto rischio di eliminazione, sia per la qualità delle atlete partecipanti, provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, sia perché anche quest'anno i posti per essere ammesse alla fase nazionale erano ridotti al podio, più un limitatissimo numero di ripescate, 9 su tutto il territorio nazionale. La ZT1 è una delle più difficili in Italia, poiché le società e molte delle ginnaste che vi partecipano, sono realmente la creme de la creme del movimento nazionale dei piccoli attrezzi.

Tra queste si collocano anche i tre talenti allenati da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro che sono andati a medaglia in tre diverse categorie.

Tra le Junior 1 è salita sul gradino più alto del podio Arianna Cortese, in uno stato di grazia che ormai la accompagna dallo scorso anno e che le ha permesso di vincere, solo poche settimane, fa il titolo regionale imponendosi in entrambe le prove. La più giovane della compagine biancoblu, si è imposta con il punteggio di 71,100, uno dei migliori in Italia, somma dei tre esercizi al cerchio (24,900), alla palla (23,800) e alle clavette (22,400).

Sugli scudi anche Sara Parente, secondo oro di giornata, che dopo il bronzo nel campionato piemontese, sconvolge le gerarchie regionali come già accaduto lo scorso anno, e vince la categoria Senior 1. La sanmaurese accende il pubblico e regola tutte le avversarie, iniziando con la palla (22,950), proseguendo con delle esplosive clavette (25,500), che al termine risulteranno il punteggio più alto di tutta la gara, per concludere con il cerchio, che, nonostante una grave perdita le frutta un 24,250. Totale: 72,700.

Ma se le potenzialità delle due golden girl erano risapute, quella all'ombra dei Tre denti pinerolesi è stata senza dubbio la giornata di Amely Sordi, vincitrice in sordina, come nel suo stile, di un argento tanto sorprendente quanto meritato. La rossa di casa EG ha condotto una gara molto equilibrata, ordinata, gestendo la tensione meglio di tante volte in passato. La Sordi ha fatto segnare per due volte il punteggio di 22,750 sia al cerchio che alla palla, per concludere con 23,950 alle clavette, il più alto in questa specialità. Il totale di 69,450 l'ha collocata sul secondo gradino del podio, a poco più di un punto di distacco dalla vincitrice annunciata, Elodie Godioz, riducendo il gap dall'amica e rivale di circa 9 punti dalla fase regionale. Un accesso ai Nazionali dalla porta principale per la valdostana della scuderia del presidente Nurchi, che riscatta così la mancata qualificazione dello scorso anno.

Virginia Cuttini, tra le Senior 2, non è riuscita invece ad agguantare la qualificazione. A completare la festa, le due belle prestazioni e l'ammissione ai Nazionali di Chieti, sempre tra le J1, di Matilde Viano, sesta e Marta Valentini, ottava, quest'ultima alla sua prima esperienza agli italiani.