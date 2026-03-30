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Nazionale Fipap ai Mondiali Cijb

I convocati, le discipline e il debutto contro l'Argentina
2 min
Nazionale Fipap ai Mondiali Cijb
Importante impegno internazionale per la Federazione Italiana Pallapugno che sarà presente con la propria Nazionale al campionato del mondo della Cijb, in programma a Mendoza in Argentina dal 6 al 12 aprile. Il commissario tecnico GiorgioVacchetto ha convocato Milena CavagneroNathalia e Madeleine Di CurzioRebecca KlipplMartina GiubergiaMarco e Giorgio BattaglinoEnricoParussaFrancesco PolaEnrico RinaldiAlessandroMassimo e PaoloVacchetto. Presenti anche gli arbitri internazionali Andrea Ferracin e MassimoArdenti

Come sempre tre le discipline: gioco internazionale, llargues, one wall e lo sport di casa, il quattro paredes, una sorta di one wall a quattro muri. Saranno proprio gli azzurri ad aprire la rassegna iridata, martedì 7 aprile, contro l’Argentina nel gioco internazionale maschile, dove l’Italia parte tra le teste di serie grazie all’argento ottenuto nel 2023 in Spagna. Lo Sferisterio sarà presente a Mendoza con Luca Giaccone per aggiornamenti in tempo reale sul sito internet e sui canali social, cercando di trasmettere in diretta più partite possibili.

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