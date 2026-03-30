MTS SER Santena vende cara la pelle contro Ascot BTM Moncalieri

Si chiude con una sconfitta per 3-1 la sfida tra Ascot BTM Moncalieri , seconda forza del girone, e MTS SER Santena , al termine di quasi due ore di gioco intenso. Al di là del risultato, resta una prestazione positiva per le santenesi, capaci di reagire con carattere dopo un avvio difficile e di giocarsela fino all’ultimo contro un avversario di alto livello.

Coach Demichelis, ancora priva di Nardoianni, parte con Marino in palleggio, Di Blasi opposto, Destefanis e Vione al centro, Marchioni e Lancieri in banda, con Lazzarin libero. L’inizio è in salita: Moncalieri impone fin da subito ritmo e pressione, mettendo in grande difficoltà la ricezione e la fase difensiva delle ospiti. Nonostante l’ingresso di Vasca, Santena fatica a trovare continuità e cede nettamente il primo set 25-12.

Nel secondo parziale si intravedono segnali di crescita. La MTS SER alza il livello del proprio gioco, mostrando maggiore ordine e determinazione, ma le padrone di casa mantengono il controllo nei momenti chiave e chiudono sul 25-18.

La svolta arriva nel terzo set. Con Venco in regia e Vasca in campo, Santena cambia marcia: cresce l’intensità, migliora la difesa e l’attacco diventa più incisivo. Gli ingressi di Marino e Zapryanova danno ulteriore energia e la squadra conquista con merito il parziale 25-19, riaprendo la partita.

Il quarto set è una vera battaglia. Coach Demichelis propone Marino nel ruolo di opposto e il parziale procede punto a punto. Dopo l’11-11, Moncalieri tenta l’allungo, ma Santena reagisce con determinazione: un turno al servizio efficace di Marino, un ace e gli attacchi di Vione e Vasca riportano il punteggio in parità. Nel finale, sul 23-23, due episodi sfavorevoli condannano le ospiti, con Moncalieri che trova lo spunto decisivo per chiudere 25-23.

Nonostante la sconfitta, la prestazione offre segnali incoraggianti: la squadra ha dimostrato qualità, spirito di reazione e capacità di restare in partita anche contro una delle formazioni più forti del campionato. Dopo la pausa pasquale, Santena tornerà in campo al PalaSer per affrontare Duomo Castellanza, con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono mostrato.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 21

ASCOT BTM MONCALIERI TO - MTS SER SANTENA 3-1

Parziali (25-12, 25-18, 19-25, 25-23)

MTS SER SANTENA: Lancieri 12, Vasca 5, Cadamuro, Vione 8, Venco 4, Nardoianni, Marino 8, Di Blasi 3, Marchioni 5, Destefanis (K) 6, Zapryanova 1, Frascella. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.