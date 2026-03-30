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GranTorino stende Empoli all’overtime

Un successo fondamentale per i ragazzi di coach Comazzi che nell'undicesima giornata di ritorno di Serie B Interregionale superato i toscani al PalaEinaudi
5 min
GranTorino stende Empoli all’overtime

GRANTORINO esce vittoriosa dallo scontro casalingo con Computer Gross USE Scotti Empoli. Nell'undicesima giornata di ritorno di Serie B Interregionale i gialloblù di coach Comazzi hanno superato i toscani con il punteggio di 82-75. Una sfida infinita, quella andata in scena al Palaeinaudi. Se è vero che GRANTORINO ha condotto nel punteggio per quasi tutta la partita, è altrettanto vero che il margine di vantaggio sui toscani non ha mai superato i 10 punti, rendendo l'incontro tirato fino all'overtime. La vittoria vale tantissimo per i gialloblù, che hanno staccato di altri due punti Elah Acquario di Genova, sconfitta a Firenze, allontanando ancora di più la retrocessione diretta.

LA GARA

In avvio di primo quarto GRANTORINO costruisce il primo break. Dopo i due liberi di Paluzzi che sbloccano la sfida, i gialloblù mettono in difficoltà la difesa empolese e vanno sull’8-2 con i punti di Ficetti e i liberi di Barla Fracasso. Nel finale di quarto gli ospiti si ritrovano e provano ad accorciare le distanze, ma il grande impatto di Bossola consente a GRANTORINO di restare avanti al termine del primo periodo (24-17). Al rientro in campo Empoli ha un impatto migliore e riesce a ridurre il margine fino al -3 con i punti di RosselliCipriani SovieroGRANTORINO non subisce il sorpasso e dopo il timeout chiamato da coach Comazzi tocca la doppia cifra di vantaggio (35-25). Prima della pausa lunga l’inerzia torna a pendere verso Empoli, che con un parziale di 0-8 manda il punteggio sul 35-33.

Dopo l’intervallo la sfida resta serrata. Nonostante la maggior esperienza degli ospiti, GRANTORINO conserva la leadership e con il contributo di Ficetti Mancino allunga sul +6. La schiacciata di Zumstein nel finale infiamma il Palaeinaudi e consente ai gialloblù di chiudere il terzo periodo su un rassicurante 51-43. Con un quarto ancora da giocare Empoli tenta il tutto per tutto e si riavvicina con Tosti Cipriani. Nel momento più delicato, Mancino va a segno da due punti e poco dopo colpisce dall’arco per un provvidenziale +9 che costringe i toscani al timeout.

Empoli non cede e con maggiore lucidità completa un’insperata rimonta (64-65). Nell’ultimo minuto GRANTORINO non trema e rimette la testa avanti grazie alla tripla di Mancino, prima dei due punti di Cipriani che mandano la sfida all’overtime sul 67-67. Nel primo supplementare il durissimo braccio di ferro si risolve in favore dei gialloblù; con una tripla glaciale Mancino riconsegna subito il vantaggio a GRANTORINO, che nel finale contiene i toscani e scappa sul definitivo 82-75.

IL PROSSIMO MATCH

Mercoledì 8 aprile GRANTORINO sarà in trasferta a Genova per assicurarsi uno slot ai playout. I gialloblù saranno ospiti di Elah Acquario di Genova al Palasport Waterfront con palla a due alle 21:00.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Computer Gross USE Scotti Empoli 82-75
Parziali (24-17, 11-16, 16-10, 16-24, 15-8)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina, Bossola 16, Zumstein 2, Ficetti 16, Losito, Fracasso 7, Grillo 1, Obaseki 4, Barla 13, Mancino 23, Ventigeno ne. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.
Computer Gross USE Scotti Empoli: Ciano 8, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 15, Cipriani 8, Sakellariou 2, Marini, Tosti 28, Soviero 12, Paluzzi 2, Regini. All. Valentino.

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