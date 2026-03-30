Asti Padel Teams: quarti di finale del secondo turno playoff

Confermati i pronostici della vigilia del secondo turno di playoff del campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI astigiano . Le prime quattro squadre qualificatesi dal Gold hanno infatti ottenuto tutte il pass per le semifinali, con un solo incontro terminato sul 2-1, mentre per gli altri tre sono bastati due set per decidere la vincitrice.

Ed è stato proprio il primo quarto di finale, disputatosi martedì 24 marzo alle ore 17 presso l’Arena Padel di via Pigafetta, a richiedere la disputa del terzo set, ovvero quello tra Arena Padel Team e Hair House Asti che è riuscita a pareggiare i conti dopo aver perso la prima frazione, con un terzo set terminato 6-4 e che ha confermato l’equilibrio tra le due compagini, ma che alla fine ha visto trionfare i padroni di casa.

Nella stessa giornata, ma alle 21:30 e all’Asti Padel, F.T.P. Soc. Coop. ha avuto la meglio sui Bomber’s per 2-0 (6-4/6-3), coi risultati dei due set che però hanno dimostrato anche qui ampio equilibrio, pur lasciando alla squadra campione della seconda fase il passaggio del turno.

Mercoledì 25 non si è invece disputata la gara tra I Puntazos e Tremòni Padel a causa della rinuncia di questi ultimi, mentre il turno di incontri ad eliminazione diretta si è concluso venerdì 27 alla Waya, con il derby tra Net King Padel e Uni Soluzioni terminato dopo i risultati di 6-2 e 6-3.

Questa settimana le squadre torneranno in campo per le semifinali Gold, martedì 31 marzo alle ore 21:30 presso i campi 3 e 4 dell’Asti Padel vedremo rispettivamente F.T.P. Soc. Coop.-Net King Padel e I Puntazos-Arena Padel Team, con questo ultimo incontro che sarà il rematch della finale del campionato estivo 2025.

Mercoledì 1° aprile all’Arena torneranno in campo anche le squadre sconfitte nel primo turno preliminare, si svolgeranno infatti le semifinali per il titolo APT Silver tra Il Pelu Padel Team-Asados e I San Rock-Bazzuca Boys.

Le due squadre vincenti si incontreranno poi domenica 12 aprile alle ore 10:00 presso il campo 3 “Banca di Asti” dell’Asti Padel per il trofeo argentato, mentre novanta minuti dopo, sullo stesso terreno di gioco, toccherà alle vincenti delle semifinali di martedì per il titolo APT Gold.