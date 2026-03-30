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Asti Padel Teams: quarti di finale del secondo turno playoff

Confermati i pronostici della vigilia, le prime quattro squadre qualificatesi dal girone Gold hanno infatti ottenuto tutte il pass per le semifinali, mentre per le altre tre sono bastati due set per decidere la vincitrice
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Asti Padel Teams: quarti di finale del secondo turno playoff

Confermati i pronostici della vigilia del secondo turno di playoff del campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI astigiano. Le prime quattro squadre qualificatesi dal Gold hanno infatti ottenuto tutte il pass per le semifinali, con un solo incontro terminato sul 2-1, mentre per gli altri tre sono bastati due set per decidere la vincitrice.

Ed è stato proprio il primo quarto di finale, disputatosi martedì 24 marzo alle ore 17 presso l’Arena Padel di via Pigafetta, a richiedere la disputa del terzo set, ovvero quello tra Arena Padel Team e Hair House Asti che è riuscita a pareggiare i conti dopo aver perso la prima frazione, con un terzo set terminato 6-4 e che ha confermato l’equilibrio tra le due compagini, ma che alla fine ha visto trionfare i padroni di casa.

Nella stessa giornata, ma alle 21:30 e all’Asti Padel, F.T.P. Soc. Coop. ha avuto la meglio sui Bomber’s per 2-0 (6-4/6-3), coi risultati dei due set che però hanno dimostrato anche qui ampio equilibrio, pur lasciando alla squadra campione della seconda fase il passaggio del turno.

Mercoledì 25 non si è invece disputata la gara tra I Puntazos e Tremòni Padel a causa della rinuncia di questi ultimi, mentre il turno di incontri ad eliminazione diretta si è concluso venerdì 27 alla Waya, con il derby tra Net King Padel e Uni Soluzioni terminato dopo i risultati di 6-2 e 6-3.

Questa settimana le squadre torneranno in campo per le semifinali Gold, martedì 31 marzo alle ore 21:30 presso i campi 3 e 4 dell’Asti Padel vedremo rispettivamente F.T.P. Soc. Coop.-Net King Padel e I Puntazos-Arena Padel Team, con questo ultimo incontro che sarà il rematch della finale del campionato estivo 2025.

Mercoledì 1° aprile all’Arena torneranno in campo anche le squadre sconfitte nel primo turno preliminare, si svolgeranno infatti le semifinali per il titolo APT Silver tra Il Pelu Padel Team-Asados e I San Rock-Bazzuca Boys.

Le due squadre vincenti si incontreranno poi domenica 12 aprile alle ore 10:00 presso il campo 3 “Banca di Asti” dell’Asti Padel per il trofeo argentato, mentre novanta minuti dopo, sullo stesso terreno di gioco, toccherà alle vincenti delle semifinali di martedì per il titolo APT Gold.

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