Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Negro vincono la trasferta a Macerata dei Playoff Challenge, 1-3 (25-13, 23-25, 19-25, 19-25). In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri vince al tie break, 2-3 contro Pallavolo Alfieri Cagliari (25-21, 25-21, 23-25, 22-25, 12-15). Le ragazze di coach Milano regalano una gran bella sorpresa vincendo la gara in trasferta a Cagliari. Pur partendo in svantaggio di due set, si riprendono, lottano su ogni pallone e ribaltano a loro favore la partita. Da segnalare i 19 punti di Boufandar, i 16 di Musaj e i 12 di Arbore. Prossima gara sabato 11 aprile alle 18.30 al PalaFenera di Chieri contro Volley Parella.

In U16 Regionale il Club76 Playasti ha vinto a punteggio pieno, 0-3 contro Alessandria Volley (12-25, 9-25, 10-25). Partita sempre in controllo da parte delle biancoblù, che però subiscono l'infortunio di Camilla Maggiora.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa contro Sporting Torino per 1-3 (18-25, 25-22, 20-25, 11-25). Prestazione sottotono per le “clubbine”, che riescono ad esprimere un po' il loro gioco solo nel secondo set.

In U13 il Club 76 Playasti vince la semifinale contro Mon.Vi per 0-3 +1 (22-25, 12-25, 18-25, golden set 10-15). Dopo la sconfitta dell’andata, arriva una meritata impresa al ritorno. Con una prestazione praticamente perfetta, le “clubbine” ribaltano lo 0-3 della settimana precedente, conquistano la certezza del podio e soprattutto staccano il pass per la finale territoriale.