Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

Weekend di ghiaccio, emozioni e tanta crescita in casa Storm. Sabato a Torre Pellice è andato in scena l’ultimo raggruppamento stagionale per la categoria Under 8. In pista insieme a Como/Milano, Valpellice Bulldogs, Real Torino e Pinerolo, i piccoli Storm hanno dato vita a una giornata fatta di sorrisi, energia e tanta voglia di imparare. Un grande applauso a questi giovani atleti: vedere così tanta passione e spirito di squadra è il segnale più bello, perchè è proprio qui che nasce tutto: nel gioco condiviso, nella gioia di stare sul ghiaccio insieme e nei primi passi di un percorso che li farà crescere, come giocatori e come squadra.
A Varese, nel frattempo, doppio impegno tra sabato e domenica per l'Under 12, protagonisti al torneo “Città di Varese” insieme a ben 10 squadre: Pinerolo, Chiavenna, Varese bianco e nero, Alleghe, Renon, Torino, Valpellice e Val Rendena. Due giorni intensi, fatti di partite ad alto ritmo e sfide combattute, dove i ragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e qualità, conquistando uno splendido secondo posto.
Un applauso speciale a Luca Grazia, premiato come miglior giocatore del torneo: un riconoscimento meritato per impegno e talento!
Un weekend ricco di emozioni, crescita e soddisfazioni: avanti così, Storm!