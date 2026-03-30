Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

Weekend di ghiaccio, emozioni e tanta crescita in casa Storm. Sabato a Torre Pellice è andato in scena l’ultimo raggruppamento stagionale per la categoria Under 8. In pista insieme a Como/Milano, Valpellice Bulldogs, Real Torino e Pinerolo, i piccoli Storm hanno dato vita a una giornata fatta di sorrisi, energia e tanta voglia di imparare. Un grande applauso a questi giovani atleti: vedere così tanta passione e spirito di squadra è il segnale più bello, perchè è proprio qui che nasce tutto: nel gioco condiviso, nella gioia di stare sul ghiaccio insieme e nei primi passi di un percorso che li farà crescere, come giocatori e come squadra.