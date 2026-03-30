La Vehementia Tennis Team è campione regionale nel Super Orange

Erano undici le formazioni in competizione nel tabellone di riferimento e per la VTT sono scesi in campo Filippo Busso, Ginevra Demarchi, Beatrice Caffaro, Giulio Mellano, Filippo America e Umberto Ferrato. Una ulteriore testimonianza, quella di ieri, non solo della valenza tecnica e agonistica dei giocatori e delle giocatrici del club lagnaschese, ma della sua capacità di ospitare con successo eventi di tutti i livelli: «Ancora una volta – sottolinea la dirigenza della VTT – la Federazione Regionale ha scelto la nostra struttura per la capacità organizzativa dimostrata e l’opportunità data a tutti i partecipanti di continuare a giocare e divertirsi sui nostri campi indipendentemente dai risultati legati all’avanzamento o allo stop nelle varie sezioni dei tabelloni. Opportunità molto apprezzata da tutti e vissuta all’insegna del modo con il quale amiamo interpretare lo sport, l’agonismo e lo stare insieme».

La stagione della VTT continua dunque a ritmo incessante ma con le note della proposta di un servizio unico e improntato alla crescita comune e armonica, con e senza racchetta.