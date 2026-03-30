BEA Chieri: super vittoria Arancione, battuta Arona!

Domenica 29 marzo, nella ventinovesima giornata di Serie C Interregionale, BEA Chieri compie una rimonta da incorniciare con Arona Basket , imponendosi per 83-72 al termine di un match a due volti. Sotto di otto lunghezze all’intervallo lungo, i Leopardi sfoderano un secondo tempo di alto livello, trascinati dalla grinta e dal calore del proprio pubblico, e mettono in cassaforte due punti pesantissimi per le gerarchie della classifica.

LA GARA

L’avvio di partita sorride alla formazione ospite. Arona approccia il match con grande determinazione, muovendo bene la palla in attacco e trovando ritmo con le iniziative dal perimetro di Pozzi e Florio, uniti al prezioso lavoro sotto le plance dell’esperto Dal Maso. I Leopardi faticano inizialmente a prendere le misure e a contenere le folate offensive dei Vikings, subendo l’aggressività avversaria e chiudendo la prima decina costretti a rincorrere. Nel secondo quarto, la trama della gara fatica a cambiare direzione. I padroni di casa cercano di ricucire lo strappo affidandosi all’estro offensivo di Tagliano e alla consueta solidità di capitan Drame nel cuore del pitturato, ma Arona si dimostra lucida nel rispondere colpo su colpo. Gli ospiti gestiscono bene il ritmo della gara, respingono i tentativi di rientro arancioni e mantengono inalterato il divario, andando negli spogliatoi per il riposo lungo con il punteggio sul 34-42.

Il rientro in campo segna però l’inizio di una partita completamente diversa. Coach Conti e il suo staff riorganizzano le idee e la squadra risponde presente, alzando vertiginosamente i giri del motore nella propria metà campo. La rinnovata intensità difensiva permette a BEA di recuperare palloni preziosi e di correre in transizione. Possekel si fa trovare sempre pronto punendo la retroguardia avversaria, ben supportato dall’energia di Ferraresi, che trova canestri di vitale importanza al rientro dall’infortunio. Il contributo di Viggiano, Gatti e De Santis porta ulteriore sostanza alla causa chierese: il PalaGialdo si accende e spinge i suoi giocatori, che possesso dopo possesso rosicchiano lo svantaggio, portandosi a un solo canestro di distanza al suono della terza sirena e riaprendo totalmente la contesa.

L’ultimo periodo è un autentico monologo arancione. Sull’onda dell’entusiasmo per la rimonta ormai a un passo, BEA completa il sorpasso e vola via sulle ali dell’entusiasmo. Drame e Tagliano salgono in cattedra nei momenti decisivi, con l’aiuto di un Ferraresi quasi perfetto dal campo (4/5 nel quarto periodo), alzando un muro invalicabile in difesa e trovando soluzioni fluide in attacco. Arona va in confusione e non riesce più a replicare alla fisicità e all’energia straripante dei padroni di casa. Il parziale degli ultimi dieci minuti è una sentenza inappellabile, che travolge gli ospiti e fissa il punteggio sul definitivo 83-72, facendo esplodere di gioia il palazzetto chierese.

IL COMMENTO

«È stata una vittoria importantissima per il gruppo e per la classifica – commenta coach Alex D’Arrigo – Oggi avevamo pochissime alternative se non vincere. In casa siamo una squadra importante e oggi, anche grazie al sostegno del nostro pubblico e dei nostri ragazzi, abbiamo fatto la differenza».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Ci saranno pochi giorni per riposarsi e ricaricare le batterie. Giovedì 2 aprile i Leopardi torneranno subito in campo per affrontare la difficile trasferta infrasettimanale con Savigliano. L’appuntamento è fissato al PalaFerrua, con palla a due alle ore 21.15.

BEA CHIERI - ARONA BASKET 83-72

Parziali (16-24, 34-42, 56-58)

BEA: Drame 23, Tagliano 19, Possekel 12, Ferraresi 10, Viggiano 7, Gatti 7, De Santis 5, Ruà, Dioum, Fatone, Conti G. NE, Bechis NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Castelli, Add. Arbitri Monteleone.

ARONA: Pozzi 16, Florio 16, Dal Maso 16, Zani 12, Ielmini 8, Ravasi 4, Melini, Thiam, Lupo NE, Hryhoryev NE, Galzerano NE. All. Bruno, Ass. Romerio.