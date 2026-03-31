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Pallamano Derthona: Under 11 alla sesta edizione del torneo “Passa la palla…”

I sei Leoni di coach Barbieri si sono messi in evidenza a Palazzolo sull’Oglio, portando a casa quattro vittorie su cinque partite giocate
4 min
Pallamano Derthona: Under 11 alla sesta edizione del torneo “Passa la palla…”

I sei Leoni di coach Barbieri mettono in campo la loro pallamano frizzante e di qualità nella sesta edizione del torneo bresciano, dedicato a formazioni Under 9, 11 e 13, portando a casa quattro vittorie su cinque partite giocate. E ancora una volta… “Mai fermi”! 
Derthona Under 11 in grande spolvero alla sesta edizione del torneo “Passa la palla… La Pallamano dei bambini”, dedicato a formazioni Under 9, 11 e 13, e organizzato dalla A.S.D. Pallamano Palazzolo. I giovani Leoni di Elena Barbieri si presentano con una formazione ridotta a sei elementi, ma con il rientro di un infortunato.

«Partecipazione al torneo a ranghi ridotti, ma con il rientro in campo dell'infortunato Luca. Si vede la continua crescita del gruppo, con belle azioni di squadra che portano alla realizzazione di tutti i componenti. Complimenti a tutti i ragazzi per avere gestito anche i momenti di nervosismo di alcune partite, altra prova di maturità acquisita».

In campo

Nicolò Abbate, Marco Bosso, Alessio Danci, Francesco Defrancisci, Luca Moncalvi, Mattia Muratore. Allenatore: Elena Barbieri.

I risultati

  • Derthona - Palazzolo B 15-4
  • Derthona - Franciacorta 8-12
  • Derthona - Vigevano 12-7
  • Derthona - San Martino A 13-10
  • Derthona - Pressano B 13-8

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