Pallamano Derthona: Under 11 alla sesta edizione del torneo “Passa la palla…”

I sei Leoni di coach Barbieri mettono in campo la loro pallamano frizzante e di qualità nella sesta edizione del torneo bresciano, dedicato a formazioni Under 9, 11 e 13, portando a casa quattro vittorie su cinque partite giocate. E ancora una volta… “Mai fermi”!

Derthona Under 11 in grande spolvero alla sesta edizione del torneo “Passa la palla… La Pallamano dei bambini”, dedicato a formazioni Under 9, 11 e 13, e organizzato dalla A.S.D. Pallamano Palazzolo. I giovani Leoni di Elena Barbieri si presentano con una formazione ridotta a sei elementi, ma con il rientro di un infortunato.