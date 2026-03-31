Torneo "4xBaseball": i risultati della prima giornata

Ha avuto inizio lunedì 30 marzo, a Torino, presso l’impianto di via Passo Buole, il Torneo “4xBaseball” . Due le partite disputate: Italia-Francia e Argentina-Francia.

Italia-Francia 1-2

Nel primo incontro si sono imposti francesi con il risultato di 2-1. La Francia ha saputo sfruttare qualche incertezza degli avversari in fase difensiva segnando nel secondo inning i due punti poi rivelatisi determimanti. La partita è stata dominata dai lanciatori che hanno prevalso sui battitori, motivo per cui, una volta sbloccato il punteggio, è stato complicato rimontare. Ancora in fase di rodaggio gli azzurri, ritrovatisi da poco ed alla ricerca dell’amalgama giusta. Nell’ultimo inning il punto della formazione italiana.

ITALIA: Lomi, Bissa, Suarez, Resca, Prizzon, Rizzi, Bighignoli, Mariangeli, Ruberto, Albertini

FRANCIA: Dussart, Nayral, Martinez, Gerberon, Perez, Girondeau, Chiba, Goubet, Le Guillou

Argentina-Francia 8-2

Un’ottima Argentina si è aggiudata la seconda sfida, superando la Francia per 8-2. Un punteggio largo, giunto al termine di un incontro comunque equilibrato almeno fino a metà, con i sudamericani capaci di prendere il largo nel quarto e nel quinto inning, complice il cambio dei lanciatori. Successo meritato, deciso dalla potenza dell’attacco argentino.

ARGENTINA: Gutierrez, Galindo,Villasanti, Bruno, Abarca, Baldovi, Anselmi, Garcia, Tiago, Uzal

FRANCIA: Picard, Montagne, Chaligne, Girondeau, Limouzin, Martinez, Dussart, Chiba, Nayral, Rolland

Oggi si torna in campo: alle 17, presso il campo del JFK Baseball in località Passionisti a Mondovì, è in programma Italia-Argentina.

prima giornata del Torneo "4xBaseball"L’intera iniziativa si svolge con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.