L’Under 13 del Cuneo Volley trionfa al torneo Pasqua Sotto Rete

Ottima prestazione dei giovani atleti biancoblù al torneo “Pasqua Sotto Rete” di Torino, andato in scena giovedì 2 e venerdì 3 aprile, culminata con un meritato primo posto nella categoria Under 13 6vs6. Superata la fase a gironi al primo posto, senza sconfitte e concedendo un solo set, i giovanissimi guidati dai coach Marino e Porello hanno confermato tutto il loro valore anche nella fase a eliminazione diretta, dimostrando solidità, concentrazione e grande maturità nonostante la giovane età.

In semifinale, i ragazzi hanno affrontato il Pallavolo Valsusa, imponendosi con un netto 2-0 al termine di una gara ben gestita sotto ogni punto di vista, sia tecnico che emotivo. Una prestazione convincente che ha permesso loro di conquistare con merito l’accesso alla finale.

Nell’atto conclusivo del torneo, i fiöi biancoblù sono stati protagonisti di una sfida intensa ed equilibrata contro il Volley Parella Torino. Una finale combattuta punto a punto, caratterizzata da scambi di alto livello e grande agonismo da entrambe le parti. I ragazzi hanno saputo mantenere lucidità nei momenti decisivi, riuscendo a imporsi per 2-1 e conquistando così il titolo di campioni del torneo.

Un successo di grande valore che, oltre a premiare il lavoro svolto quotidianamente in palestra, ha rappresentato un importante banco di prova per iniziare a testare il livello del territorio in vista dell’imminente inizio del campionato regionale.

«Sono davvero molto soddisfatto del percorso che abbiamo fatto in questo torneo. I ragazzi hanno dimostrato una grande crescita, sia dal punto di vista tecnico che mentale, affrontando ogni partita con la giusta concentrazione e un ottimo spirito di squadra. Le due partite più intense sono state sicuramente quelle contro il Parella Torino, la prima nel girone e la seconda in finale. Due partite di altissimo livello tecnico e agonistico dove sia noi che loro abbiamo dato il meglio e abbiamo dato vita a due battaglie. Al di là del risultato, ciò che mi rende più orgoglioso è l’atteggiamento dei ragazzi: impegno, unione, capacità di aiutarsi nei momenti difficili e lottare fino all’ultimo pallone. Questo successo deve essere solo un punto di partenza per continuare a lavorare con entusiasmo e umiltà. Adesso inizierà la fase regionale e sarà un percorso molto faticoso contro squadre di buonissimo livello, e noi lavoreremo con tutte le nostre forze per cercare di arrivare fino in fondo» - Andrea Marino, allenatore dell’Under 13 Lab Travel Mercatò Cuneo.

Under 13 Lab Travel Mercatò Cuneo: Baudena, Gastaldi, Luciano, Maffei, Marchisio, Porello, Silumbra, Sina, Valente. I Allenatore: Andrea Marino. II Allenatore: Mario Porello.