Eurogymnica: Alessia Laghezza è Campionessa d'Europa nella specialità X-Strut di Twirling

A brillare su tutte è stata Alessia Laghezza, che si è laureata Campionessa d'Europa nella specialità X-Strut, categoria Junior Èlite. Per lei si tratta della seconda esperienza internazionale, dopo la partecipazione al Campionato del Mondo disputato lo scorso agosto a Torino, che rivelò il giovane talento casellese e concluso con un stupefacente 5° posto; un percorso di crescita rapido e ricco di soddisfazioni, culminato con la vittoria del Titolo italiano ed ora con il primato continentale.

La soddisfazione per l'oro europeo è stata resa ancora più intensa dalla doppietta tutta biancoblu firmata da Sofia Bisbano. La torinese ha infatti conquistato una inaspettata quanto meritata medaglia d’argento nella stessa categoria. Un risultato straordinario, soprattutto considerando che per lei si tratta del primo anno nella specialità. Bisbano ha iniziato a cimentarsi nelle gare regionali soltanto lo scorso ottobre, rendendo il traguardo europeo ancora più significativo. Il duo magico si era messo in evidenza fin dalle qualifiche di venerdì, andando ad occupare il primo e il secondo posto con il punteggio di 256 e 242,5, nonostante un errore a testa.

In finale, brave entrambe a contenere le emozioni e a incanalare l'energia nella giusta direzione, con una esecuzione perfetta, questa volta priva di errori: 264,7 e 257,30 ben distanti dalla terza classificata, la scozzese Elyse Milne, ferma a 245.

Più combattuta la gara nella categoria Senior, dove una inesauribile Stefania Straniero ha ottenuto il 15° posto nelle qualifiche, restando però fuori per poco dalla finale. Un passo avanti comunque, visto che lo scorso anno Straniero aveva mancato l'ammissione alla fase internazionale.

«Questi incredibili successi sono il frutto del lavoro di squadra e della preparazione curata dallo staff tecnico composto da Liboria Regina, Giulia Actis (capo delegazione in questa trasferta) ed Elisa Gregori» - dichiara il Presidente di Eurogymnica Luca Nurchi - «Sono particolarmente soddisfatto perché la specialità X-Strut privilegia alcune caratteristiche tipiche della ginnastica ritmica a scapito dell'uso meno tecnico del bastone. Proprio per questo, ritengo che le nostre tre stelline siano il risultato di una contaminazione perfetta delle due discipline e soprattutto della collaborazione armoniosa dei nostri due staff, di twirling e di ritmica».