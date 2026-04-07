La Fulgor rimonta e travolge Fiorenzuola 

Un avvio complicato

I rossoverdi faticano a trovare ritmo nel primo quarto. Fiorenzuola parte decisa, si porta in vantaggio e chiude il primo periodo sul 23-27. Nemmeno il secondo quarto sorride in pieno alla Fulgor: nonostante le fiammate di Brekic, Sacchettini e Voltolini — che più volte riportano Omegna in parità o in vantaggio — gli ospiti rispondono colpo su colpo e all'intervallo lungo conducono ancora di tre lunghezze, 47-50.

La svolta nel terzo quarto

È nella ripresa che i Lupi mostrano i denti. Il terzo periodo è un capolavoro di intensità: Omegna mette la freccia con Sacchettini, poi Baldini e Voltolini firmano triple decisive. Il momento simbolo della partita arriva quando Brekic capitalizza un fallo tecnico avversario con tre tiri liberi consecutivi, portando il punteggio sul 67-59. Omegna chiude il terzo quarto avanti 70-65, con la sensazione che ormai il match sia saldamente nelle proprie mani.

Il quarto finale: dominio assoluto

L'ultimo quarto è un festival rossoverde. Dimeco apre le danze con una tripla, Antelli piazza due canestri pesantissimi, Baldini colpisce ancora dall'arco e Casoni fa il lavoro sporco sotto canestro. Omegna vola sul +16, poi sul +19, chiudendo in bellezza sul 99-83 con un parziale di 29-18 nell'ultimo periodo. Prestazione di squadra totale, con rotazioni profonde e contributi da tutti i giocatori chiamati in causa.

Protagonisti

Serata di grande sostanza per Marko Brekic, dominatore dalla lunga distanza e chirurgico dalla lunetta. Prezioso il contributo di Michael Sacchettini nei momenti caldi del match, di Giacomo Baldini con le sue triple pesanti nel finale, di Alessandro Voltolini autore di giocate decisive nel terzo quarto e di Michele Antelli, vero e proprio trascinatore nell'ultimo periodo. Da segnalare anche la solidità difensiva di Jacopo Balanzoni e la verve offensiva di Manuel Dimeco e Federico Casoni nella parte conclusiva della gara.