BEA Chieri lotta fino all'ultimo, ma passa Savigliano

Giovedì 2 aprile, nella trentesima giornata di Serie C Interregionale, il turno infrasettimanale regala una partita intensa e combattuta fino alla sirena finale. Sul difficile parquet del PalaFerrua, Amatori Savigliano supera BEA Chieri per 78-71, al termine di un match che ha visto i Leopardi lottare alla pari contro una delle corazzate del girone e sfiorare l’impresa con una grande reazione d’orgoglio nell’ultimo periodo.

LA GARA

Ancora privi delle geometrie in cabina di regia di Nicholas Giacomelli, i ragazzi di coach Conti approcciano la sfida con grande solidità e concentrazione, dimostrando fin dalla palla a due di non avere alcun timore reverenziale. I ritmi sono subito elevati: Savigliano prova a far valere il fattore campo spingendo sull’acceleratore, affidandosi alle iniziative dei propri esterni, ma BEA risponde colpo su colpo. Capitan Drame fa valere la sua fisicità nel pitturato, ben innescato dalle scorribande di Tagliano, permettendo all’attacco arancione di restare in scia. I padroni di casa riescono comunque a chiudere il primo quarto con un leggero vantaggio. Nel secondo periodo la battaglia sportiva si intensifica e l’equilibrio regna sovrano. Savigliano cerca il primo vero allungo della serata sfruttando la profondità del proprio roster e la fisicità sotto i tabelloni, ma i chieresi non si disuniscono. Le penetrazioni di De Santis e il prezioso lavoro corale della difesa tengono i Leopardi perfettamente agganciati alla contesa. All’intervallo lungo, il tabellone luminoso vede i padroni di casa avanti sul 41-34, lasciando la partita ampiamente aperta a ogni scenario.

Il rientro dagli spogliatoi segna il momento di massima difficoltà per i Leopardi. La formazione locale alza vertiginosamente la pressione a tutto campo e trova grande fluidità in attacco, punendo le sbavature della retroguardia ospite guidata da Abrate e Pulina. Spinta dall’entusiasmo, Savigliano scava un solco importante, dilatando il divario fino a toccare la doppia cifra di vantaggio al suono della terza sirena e dando l’impressione di poter chiudere anticipatamente i giochi. Quando la gara sembra incanalarsi verso i binari saviglianesi, esce tutto il carattere di BEA. Nell’ultimo quarto i chieresi si compattano, stringendo inesorabilmente le maglie in difesa e lanciandosi in una generosa ed entusiasmante rimonta. Possekel e Viggiano alzano l’intensità, mentre i preziosi minuti dalla panchina di Ferraresi e Galluccio garantiscono energia e canestri vitali per la risalita. Il margine si assottiglia vertiginosamente e la gara torna in totale equilibrio. Negli ultimi, decisivi possessi, tuttavia, un paio di episodi sfortunati e la grande fisicità dei padroni di casa impediscono l’aggancio definitivo. Savigliano riesce a gestire il minimo scarto dalla lunetta negli istanti conclusivi, sigillando la vittoria sul 78-71 e spezzando l’incredibile tentativo di rimonta chierese.

IL COMMENTO

«È stata una partita combattuta fino alla fine, contro una squadra costruita per stare ai piani alti del campionato – commenta coach Marco Manzini – Nonostante l’assenza di Nicholas, i ragazzi hanno risposto con grande solidità, giocando alla pari per lunghi tratti. La gara è rimasta in equilibrio fino agli ultimi possessi, poi alcuni episodi nel finale hanno limitato le nostre possibilità di portare a casa una vittoria che, per quanto visto in campo, sarebbe stata alla nostra portata. Resta comunque una prestazione ampiamente positiva per atteggiamento, intensità e capacità di competere contro una delle squadre più attrezzate del campionato».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la meritata pausa per il weekend di Pasqua, i Leopardi avranno modo di ricaricare le batterie in vista del finale di stagione. Si tornerà in campo domenica 12 aprile tra le mura amiche del PalaGialdo, per la sfida contro Gino Landini Lerici.

AMATORI SAVIGLIANO - BEA CHIERI 78-71

Parziali (23-19, 41-34, 66-53)

SAVIGLIANO: Pulina 17, Abrate 16, Bonatti 13, Romerio 12, Origlia 6, Varallo 6, Inglese 4, Gioda 4, Giorsino, Isaia NE, Amateis NE, Agbgogan NE. All. Siclari.

BEA: Tagliano 17, Drame 15, De Santis 14, Possekel 7, Ferraresi 6, Viggiano 6, Galluccio 6, Gatti, Ruà, Dioum, Fatone, Giacomelli NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.