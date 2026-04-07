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Club76: i risultati dei tornei di Pasqua in giro per l'Italia

Ottimi risultati per le squadre impegnate in diversi tornei, giunti nelle fasi finali
2 min
Club76: i risultati dei tornei di Pasqua in giro per l'Italia

Movimentato weekend di Pasqua per il Club76, impegnato in diversi tornei, giunti nelle fasi finali. Questi i risultati dell'U16 Regionale al Torneo di Bussinello: 
Club76 PlayAsti Vs BPER Anderlini 2-0 (25-13, 25-11)
Club76 PlayAsti Vs Volley Friend Roma 1-2 (25-21, 22-25, 13-15)
Club76 PlayAsti Vs Würtemberg (D) 2-0 (26-24, 25-8)
Club76 PlayAsti Vs San Lazzaro 2-0 (25-15, 25-20)
Club76 PlayAsti Vs Fossette Volley 2-0 (25-15, 25-12)

L'U13 conquista il terzo posto finale. L'U16 Club76 PlayAsti ha conquistato, invece, il quarto posto finale al Torneo Bussinello di Modena. Contro il Volley Friends Roma, le “clubbine” cedono 1-2 (24-26, 25-20, 11-15). Un onorevole quarto posto su 21 partecipanti. Per quanto riguarda la Challenge Città di Torri, nella categoria U14 il Club76 MTS Santena ha affrontato le seguenti sfide: 

Semifinale 5°-8° posto
Club76 MTS Santena- Vero Volley 0-2 (14-25, 21-25)
Finale 7°-8° posto
Club76 MTS Santena- Chorus Bergamo 2-1 ( 20-25, 25-9, 15-13)

Si è inoltre conclusa l’avventura vicentina della Challenge Città di Torri anche per il PlayAsti U13. Le astigiane chiudono all’undicesimo posto, conquistato nella finalina contro Costabissara. Le gare:

Club76 Playasti - Torri Bianca 2-0 (25-16; 25-18)
Volley Segrate - Club76 Playasti 2-0 (25-16; 26-24)
Visette - Club76 Playasti 2-0 (25-17; 25-21)
Club76 Playasti - Visette Bianca 2-1 (25-22; 17-25; 17-15)
Cogovalle - Club76 Playasti 2-0 (25-15; 25-23)
Costabissara - Club76 Playasti 1-2 (25-19; 14-25; 15-17)

In U16 L'Alba Volley blinda il sesto posto finale della Challenge Città di Torri, cedendo contro Vero Volley Unika 0-2 (18-25, 15-25). 

Al Cornacchia World Cup 2026 il Club76 con l'U18 vince la finalissima contro Haasrode Leuven. Monetti MVP e miglior palleggio; Musaj miglior centrale e Gagliardi miglior libero.

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