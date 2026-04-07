GranTorino in trasferta a Genova per una sfida decisiva

GRANTORINO si prepara a una trasferta decisiva per il cammino in Serie B Interregionale. Mercoledì 8 aprile i gialloblù saranno ospiti di Elah Acquario di Genova nella dodicesima giornata della stagione regolare. A quattro giornate dalla fine GRANTORINO sta vivendo un momento positivo. Dopo le due sconfitte allo scadere contro Siena e Arezzo, i gialloblù hanno ritrovato i due punti superando Empoli all'overtime. Il successo ha consegnato alla squadra di coach Comazzi altri due punti di vantaggio sull'ultima posizione occupata da Genova; pertanto, in caso di vittoria nello scontro diretto di mercoledì, GRANTORINO eviterebbe matematicamente la retrocessione diretta e si assicurerebbe un posto ai playout. Per i gialloblù sarà importante vincere anche in ottica classifica, in virtù dei quattro punti che li separano da Junior Libertas contro cui scenderanno in campo nel fine settimana.