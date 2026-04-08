Il Bcc Derthona esce sconfitto da Gara 1 contro Schio  

Sconfitta in gara 1 di semifinale per l’ Autosped BCC Derthona che, priva di Dotto, subisce l’impatto avversario nel primo tempo e, nonostante i numerosi tentativi di rientro, non riesce a ricucire totalmente il gap accumulato. Da sottolineare comunque la reazione di energia e cuore della squadra allenata da Cutugno nel secondo tempo, arrivata grazie a una prestazione solida e di coraggio su entrambe le metà campo. Gara 2 è in programma sabato 11 aprile alle 20.30 alla Nova Arena.

Primo quarto di gara complesso per il BCC, che dopo i minuti iniziali giocati alla pari, subisce l’accelerazione delle avversarie, che raggiungono la doppia cifra di margine grazie a canestri in contropiede e a rimbalzo d’attacco: al 10’ il parziale è 25-12. Nella seconda frazione, il Famila dilata il proprio gap sino ad arrivare a 19 lunghezze di margine, poi l’incontro si sviluppa tra parziali e contro parziali che mantengono le distanze pressoché invariate: all’intervalloi padrone di casa avanti 48-31.

Al rientro dagli spogliatoi, il BCC entra in campo con una intensità maggiore, pareggiando l’impatto fisico delle avversarie e trovando buone soluzioni offensive. La squadra allenata da coach Cutugno viene però respinta con giocate chirurgiche del Famila, capace di mantenere il divario oltre la doppia cifra: al 30’ il parziale è 66-53. Cinque punti consecutivi di Leonardi riportano l’Autosped in singola cifra di distanza in avvio di ultimo periodo, ma dopo il time-out di Diakioulakos le triple di Keys e Conde firmano un nuovo break, alimentato poi dai canestri di Laksa che allontanano nuovamente la squadra allenata da Cutugno nel punteggio. Il finale vede la vittoria di Schio, che si impone per 85-69.

Il commento di Cornelia Fondren: «Abbiamo affrontato una squadra molto forte, e siamo cresciute nel corso dei quaranta minuti dopo il primo periodo. Ora ci prepariamo a gara 2, sapendo di dovere ripartire da quanto di buon abbiamo fatto nel corso della partita oggi, migliorando alcuni aspetti per essere competitive».

Le parole di coach Orazio Cutugno: «L’impatto sulla gara non è stato all’altezza di una formazione come Schio, che ci ha puntito con canestri facili a rimbalzo d’attacco e in contropiede. Ci teniamo buono tutto iol secondo tempo e qualche minuto del primo, sapendo su cosa possiamo migliorare: non concedere seconde opportunità al Famila, che non perdona. Ringrazio i nostri tifosi che sono venuti fin qui stasera, facendoci sentire il loro supporto. Sappiamo che in gara 2 potremo contare nuovamente su tutto il loro affetto».

Famila Wuber Schio - Autosped BCC Derthona 85-69

Parziali (25-12, 48-31, 66-53)

Schio: Sottana 5, ZanardI 6, Verona 11, Conde 17, Panzera NE, Andrè 4, Zandalasini 7, Badiane 7, Keys 5, Shepard 10, Laksa 13. All. Dikaioulaokos.

BCC Derthona: Kunaiyi 14, Fontaine 13, Conte 3, Toffolo 2, Leonardi 11, Fondren 18, Arado, Suarez 8, Melchiori, Penna. All. Cutugno.