I Giaguari affrontano i Rhinos in una sfida chiave per l’accesso ai playoff

I Giaguari arrivano a questo appuntamento con già quattro partite di campionato alle spalle, vantaggio di rodaggio non trascurabile in un torneo dove ogni punto conta. Il calendario 2026 ha riservato ai gialloneri un avvio di stagione impegnativo, che ha messo alla prova il gruppo fin dalle prime uscite e ha permesso allo staff tecnico di affinare meccanismi offensivi e difensivi partita dopo partita.

Dopo la convincente vittoria contro le Aquile Ferrara, la sfida con i Rhinos è esattamente il tipo di partita che può segnare una stagione: uno scontro diretto contro una rivale di caratura, da giocare davanti al proprio pubblico, con la possibilità di mandare un segnale importante all'intera lega e fare un passo in avanti fondamentale per le aspirazioni playoff dei gialloneri.

I Rhinos arrivano a Borgaretto alla loro terza uscita stagionale, con un calendario rimodellato in corsa dopo la rinuncia degli Skorpions Varese avvenuta proprio alla vigilia dell'inizio del campionato. Una situazione che ha costretto la FIDAF a rivedere il programma e che ha assegnato ai milanesi un ritmo di gara inevitabilmente diverso rispetto ai Giaguari. La squadra nero-arancio si presenta con un attacco capace di produrre giocate spettacolari, come dimostrato nella gara d'esordio andata ai supplementari contro i Panthers Parma, ma con meno test stagionali nelle gambe rispetto agli avversari di stasera. Nell'anno del loro Cinquantennale, i Rhinos non vorranno certamente sfigurare, e la partita di sabato sera sarà apertissima con una posta importante in palio per entrambe le formazioni.

Per i Giaguari, una vittoria significherebbe consolidare la propria posizione in classifica, rafforzare il vantaggio negli scontri diretti su una rivale diretta per i playoff e mettere un piede dentro quei playoff che rappresentano l'obiettivo minimo della stagione.

Per i Rhinos, portare a casa punti in trasferta alla terza uscita stagionale rappresenterebbe un segnale di maturità e consapevolezza dei propri mezzi oltre che un deciso cambiamento di rotta dopo le due sconfitte iniziali arrivare in maniera totalmente opposta. I Rhinos saranno quelli pirotecnici della prima gara con i Panthers o quelli annichiliti dai Guelfi alla loro seconda partita? La strada per Borgaretto sarà comunque in salita: i padroni di casa hanno dalla loro il fattore campo, la maggior continuità di gioco e la spinta di un tifo che ogni sabato sera diventa più caldo.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE.