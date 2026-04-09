GranTorino doma Genova e si assicura un posto ai playout

A tre giornate dal termine della stagione regolare di Serie B Interregionale , GRANTORINO può sorridere. La vittoria esterna sul parquet di Elah Acquario di Genova ha matematicamente scacciato il pericolo dell'eliminazione diretta per i gialloblù, che hanno superato i liguri per 65-90 in una sfida mai in discussione. I due punti raccolti a Genova sono il frutto del grande lavoro della squadra di coach Comazzi , capace di conquistare la seconda vittoria di fila a conferma di un ottimo momento di forma. Serata brillante per Fracasso , autore di 20 punti.

LA GARA

GRANTORINO indirizza la sfida sin dai primi possessi. La tripla di Fracasso inaugura un primo periodo in cui i gialloblù superano presto la doppia cifra di vantaggio (4-16), limitando in difesa l'azione dei padroni di casa. Il primo quarto si chiude sul 17-28. Nel secondo periodo GRANTORINO gestisce la leadership nonostante il tentativo di rientro dei liguri. Genova si mantiene a contatto (23-34) grazie ai punti di Ferri, prima di un nuovo allungo di GRANTORINO firmato da Barla e Losito. I punti di Bossola certificano il +14 che manda le squadre alla pausa lunga sul 30-44.

Al rientro dagli spogliatoi GRANTORINO scappa definitivamente nel punteggio. Zumstein e Fracasso guidano i gialloblù nel parziale di 4-16 che costringe Genova al timeout e ipoteca la sfida sul 34-60. Nonostante le triple di Ferri e Zini, nel finale la squadra di coach Comazzi allunga e chiude il periodo avanti sul 47-78. Nell'ultimo quarto il ritmo del match cala vistosamente; c'è tempo per il moto d'orgoglio di Genova, sufficiente solo a limitare il passivo: alla sirena è 65-90.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà subito in campo per la sfida casalinga contro Junior Libertas. Un altro appuntamento decisivo per il cammino dei gialloblù, chiamati a vincere e a ribaltare il quoziente punti dell'andata per agganciare i corregionali al 13° posto. Palla a due prevista per sabato 11 aprile alle 19:00 al Palaeinaudi di Moncalieri.

TABELLINI

Elah Acquario di Genova - GRANTORINO Basketball Draft 65-90

Parziali (17-28, 13-16, 17-34, 18-12)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 1, Bossola 11, Milone 12, Zumstein 11, Ficetti 1, Losito 9, Fracasso 20, Grillo 6, Obaseki 4, Barla 11, Mancino 4. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Computer Gross USE Scotti Empoli: Venga, Ferri 10, Alberghini, Loubaki 7, Brescianini 9, Biaggini 4, Caversazio, Pintus 7, Zini 18, Petrovic 7, Fantino 3. All. Comuzzo.