Si conclude questa stagione in SuperLega del Cuneo Volley

Si chiude con Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off 5° posto disputata in casa, questa stagione di SuperLega per Cuneo. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo saluta e ringrazia il proprio pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno sia in casa che in trasferta. La Valsa Group Modena conquista l'accesso alla Semifinale ripetendo il 3-0 di Gara 1, disputata a Pasquetta al PalaPanini. Se i gialloblù mantengono praticamente invariato il sestetto di partenza, a parte l’ingresso di Tauletta nel terzo set, ci pensa coach Battocchio durante la gara ad effettuare diversi innesti dalla panchina: Sala, Cattaneo, Giraudo, Bonomi e Colasanti. Per entrambe le compagini i migliori realizzatori sono gli opposti, Nathan Feral (10 pt) e Paul Buchegger (16 pt).

La chiave di lettura della serata è sicuramente l'attacco, dove i padroni di casa non riescono ad essere troppo incisivi e altrettante occasioni lasciate dai modenesi, non colte e sfruttate a dovere dai biancoblù. Capitan Anzani e compagni proseguono il loro percorso verso l'obiettivo europeo, mentre i cuneesi si preparano a chiudere il roster per la prossima stagione e festeggiare il primo anniversario della promozione che sarà il 24 aprile. Eletto MVP del match Matias Giraudo premiato dal Team di Automobili TARGA, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlau e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Giuliani schiera: Giraudo palleggio, Buchegger opposto, Anzani e Sanguinetti al centro, Bento e Massari schiacciatori; Perry (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Speravamo di portare a casa almeno un set, ci siamo andati molto vicini, abbiamo pagato molto caro un momento nella seconda metà del secondo parziale nel quale Anzani ci ha fatto 3 muri. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, loro sono stati più bravi di noi e onestamente non ho molte cose da rimproverare alla squadra».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena 0-3

Parziali (17-25, 25-27, 19-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 10, Stefanović 4, Codarin 5, Strehlau 8, Zaytsev 5; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Bonomi, Giraudo, Sala 3. N.e. Copelli, Colasanti, Oberto(L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 55%; Attacco: 37%; Muri 4; Ace 0.

Valsa Group Modena: Giraudo 4, Buchegger 16, Anzani (K) 7, Sanguinetti 7, Bento 11, Massari 9; Perry (L1); Tauletta 1. N.e. Bento, Mati, Tizi-Oualou, Davyskiba, Ikhbayri, Federici (L2). All.: Alberto Giuliani. II All.: Marco Lionetti. III All.: Roberto Ciamarra. Ricezione positiva: 62%; Attacco: 55%; Muri 8; Ace 5.

Durata set: 26’, 33’, 26’.

Durata totale: 85’.

Arbitri: Alessandro Rossi, Paolo Scotti, Antonio Giovanni Marigliano.