Final Eight Boy League: Cuneo cede nella sfida d’esordio contro Trento

È andata in scena questa sera a Fano la prima giornata della Final Eight della Del Monte® Boy League, che ha visto i ragazzi della MA Acqua S. Bernardo Cuneo affrontare i pari età dell’ITAS Trentino. Buon avvio per i giovani atleti biancoblù, che al termine di un primo set combattuto punto a punto riescono a portarsi avanti, chiudendo sul 25-23. Nel secondo parziale, invece, i cuneesi faticano a trovare ritmo e continuità, senza riuscire a imporre il proprio gioco, e cedono nettamente 12-25, con la gara che torna in equilibrio sull’1-1. Il terzo e decisivo set è nuovamente combattuto, ma sono ancora i ragazzi di Trento ad avere la meglio, imponendosi per 25-20 e conquistando la vittoria. Nonostante la sconfitta, la squadra guidata dai coach Marino e Barbiero porta a casa un punto importante in ottica classifica, in vista della definizione finale del girone che decreterà l’accesso alle semifinali.