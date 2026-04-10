Vivicittà 2026 torna a Torino: si parte da Piazza Bengasi, dove lo sport rigenera la città

Torna anche nel 2026 a Torino VIVICITTÀ , la manifestazione nazionale promossa da UISP che domenica 12 aprile coinvolgerà in contemporanea oltre 40 città italiane, trasformando strade, piazze e quartieri in un grande spazio pubblico condiviso all’insegna della pace, dell’ambiente e dei diritti.

A Torino, però, Vivicittà non è solo un evento: è una scelta. Per il terzo anno consecutivo UISP Torino sceglie di partire da Piazza Bengasi, nel cuore di Mirafiori Sud, un’area della città che negli ultimi anni è stata al centro di criticità ma anche di importanti investimenti e percorsi di rigenerazione urbana e sociale. Da qui partirà alle ore 9.30 la camminata ludico-motoria di 4,7 km, con arrivo al Parco Colonnetti – Casa nel Parco, attraversando un territorio che diventa protagonista di un nuovo racconto possibile.

Nel 2025 sono state oltre mille le persone che hanno camminato insieme: un segnale forte di partecipazione e di fiducia in un percorso che cresce anno dopo anno.

«Partire da Piazza Bengasi significa affermare che lo sport può essere uno strumento concreto di riattivazione dei quartieri, capace di generare relazioni, presenza e senso di comunità» – sottolinea UISP Torino.

Vivicittà è da sempre molto più di una corsa: è una grande esperienza collettiva aperta a tutte e tutti, senza distinzione di età o capacità. Non esiste un unico ritmo, ma tanti modi diversi di partecipare: correre, camminare, stare insieme.

Alle ore 9.30 il via sarà dato in contemporanea in tutta Italia, in collegamento con Radio 1 Rai, creando simbolicamente un’unica grande partenza nazionale. A Torino la manifestazione assume un significato ancora più forte: famiglie, bambine e bambini, gruppi di cammino, scuole e cittadine e cittadini attraverseranno insieme uno spazio urbano che, per un giorno, diventa luogo di incontro, cura e partecipazione.

Tra le novità dell’edizione 2026, anche la valorizzazione della partecipazione collettiva: i gruppi più numerosi saranno segnalati e inseriti nella classifica nazionale UISP, rafforzando il senso di appartenenza e coinvolgimento. Vivicittà è organizzata da UISP con il patrocinio dei Ministeri competenti e la collaborazione di importanti partner istituzionali e sportivi. A Torino si inserisce in un più ampio lavoro sul territorio, volto a promuovere sport per tutti, inclusione e rigenerazione urbana. La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite piattaforma Eventbrite disponibile sul sito e sui canali social di UISP Torino.

Domenica 12 aprile 2026

Partenza ore 9.30

Piazza Bengasi – Fronte Scuola Umberto I - (Via Nizza 395)

Arrivo: Parco Colonnetti – Casa nel Parco

Percorso: 4,7 km

Vivicittà a Torino è un invito semplice e potente: uscire di casa, attraversare insieme la città e riscoprirla come spazio di relazione. Le città cambiano davvero quando cambia il modo in cui le viviamo.