Dodecarun, la grande corsa arriva al quartiere Cristo

Un percorso ad anello di un chilometro e 250 metri da percorrere quattro volte: è questo il tracciato della prima edizione della 5km di Alessandria Sud , prova nazionale di corsa su strada su percorso certificato Fidal e quarta tappa del circuito Dodecarun. La gara, organizzata dall’ Atletica Alessandria con la regia di Giorgio e Steve Goggi, ideatori del Dodecarun, e di Monica Bogliolo, che ha sposato l’idea coinvolgendo la Pro Loco Lisondria, Associazione Attività e Commercio del quartiere Cristo e l’Associazione Alessandria Sud.

«La gara rappresenta una novità assoluta nel calendario podistico regionale - spiega Giorgio Goggi -: sono felice dell'entusiasmo riscosso nel quartiere e certo che gli atleti apprezzeranno un percorso di altissima qualità». Le premesse sono ottime, visto che tra gli iscritti figurano già atleti e atlete tesserati per società di tutto il Piemonte, ma anche di Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Lombardia e Abruzzo.

Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso la sede della scuola primaria Morbelli, in via Maria Bensi. La partenza della prima serie è prevista per le 10. La gara si svolgerà interamente lungo via Bensi.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun prima della quarta prova:

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 146 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 106; 3. Bono (Pod. Robbiese) 80; 4. Arseniato (Bio Correndo Avis) 66; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 64; 6. Laratore (Roata Chiusani) 62; 7. Spalla (Accademiatletica), Boussifi (Amici di Marcello) e Perardi (Sport Project VCO) 60; 10. Lepore (Giannonerunning) e Bonino (Futuratletica) 58; Donne. 1. Alessia Gaiola (Atl. Pinerolo) 112 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 110; 3. Chiabrera (Brancaleone AT) 94; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 86; 5. Gioia (Giannonerunning) 82; 6. Rabbia (Brancaleone Asti) 74; 7. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 62; 8. Cafasso (Calcestruzzi Corradini RE), Gagliardi (Atl. Saluzzo), Zavanone (Brancaleone AT) e Giusto (Atl. Pinerolo) 60;