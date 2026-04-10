La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna alla Monumentale per affrontare Piacenza

Ritorna il campionato di Serie A2 maschile girone Nord e per la diciannovesima giornata la Reale Mutua Torino '81 Iren scenderà in vasca davanti ai propri tifosi della piscina Monumentale di Torino contro il Piacenza . All'andata i gialloblù hanno vinto in trasferta 12-14. I ragazzi di Simone Aversa, nonostante la sconfitta esterna per 16-13 contro il Bogliasco, confermano la terza posizione in campionato. Il Piacenza, invece, arriva dal pareggio casalingo 18-18 contro il Camogli e si trovano al settimo posto in classifica a quota 27 punti confermando il buon lavoro svolto fino ad ora.

Le parole di Simone Aversa presentano il match: «Domani ci attende una partita importante per il nostro finale di stagione. Il Piacenza ha dimostrato nelle ultime settimane di poter giocare ad un ottimo livello, conquistando 7 punti sui 9 disponibili contro Sori, Bogliasco e Camogli. Noi dobbiamo fare affidamento sulla nostra compattezza di squadra e sulla nostra voglia di riscatto dopo la sconfitta di Bogliasco, voglio vedere i ragazzi arrabbiati e determinati a portare a casa la vittoria».

La partita si disputerà sabato 11 aprile alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live" a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

DICIANNOVESIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

Spazio R.N. Camogli - Dream Sport

Futurenergy R.N. Sori - Vela Nuoto Ancona

Chiavari Nuoto - Waterpolo Milano Metanopoli

Reale Mutua Torino '81 Iren - Piacenza Pallanuoto 2018

R.N. Arenzano - Pallanuoto Bergamo

Mobilpesca Lavagna - AGN Energia Bogliasco 1951

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 52, Futurenergy R.N. Sori 44, Reale Mutua Torino '81 Iren 36, AGN Energia Bogliasco 1951 33, Spazio R.N. Camogli 29, Mobilpesca Lavagna 28, Piacenza Pallanuoto 2018 24, R.N. Arenzano 23, Waterpolo Milano Metanopoli 21, Vela Nuoto Ancona 20, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.