GranTorino al PalaEinaudi per lo scontro diretto con Junior Casale

GRANTORINO sta attraversando il momento migliore della sua stagione. Il netto successo infrasettimanale sul campo di Genova ha certificato la seconda vittoria consecutiva per i gialloblù, che hanno condannato i liguri all'eliminazione diretta conquistando un posto ai playout. Se l'esito della seconda fase è già scritto, la sfida contro Junior Casale è decisiva nella definizione degli accoppiamenti. Per salire al 13° posto, GRANTORINO è chiamata a vincere e a ribaltare il quoziente punti dell'andata, quando i casalesi s'imposero per 89-78. In attesa degli esiti del Girone D, da cui uscirà l'avversaria dei gialloblù nel primo turno, un eventuale sorpasso avvicinerebbe GRANTORINO a un sorteggio più favorevole, almeno sulla carta.

Dall'altra parte, Junior Casale ha sulle spalle una striscia negativa di nove sconfitte consecutive. I casalesi non vincono da fine gennaio e arrivano a questa sfida con la volontà di ritrovare i due punti per affrontare con fiducia i playout, di cui sono già certi. Coach Degiovanni punterà su De Ros e Alberione, che hanno guidato il fronte offensivo dei rossoblù nell'arco della stagione regolare.

Appuntamento per sabato 11 aprile alle 19:00 al Palaeinaudi di Moncalieri. Il match sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di GRANTORINO. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Ferrero Regis Mauro (primo arbitro) e Ugo Marco (secondo arbitro).