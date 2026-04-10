La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita il Bisonte Firenze

La sesta conclusiva giornata della fase a gironi dei Playoff Challenge va in scena domenica 12 aprile ( ore 17 ) al PalaFenera . Nell’occasione la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospiterà il Bisonte Firenze . La partita mette in palio tre punti ormai irrilevanti per la classifica – il primo posto del girone A è stato matematicamente conquistato dalle biancoblù con due turni d’anticipo – ma non per questo è un match privo di importanza. Dopo la sconfitta col Galatasaray nelle finali di Coppa Cev le chieresi sfrutteranno l’impegno per ripartire e arrivare più pronte possibile alla finale dei Playoff Challenge contro la prima del girone B (Cuneo o Vallefoglia). Le toscane, da parte loro, nell’ultima gara della loro stagione cercheranno di congedarsi al meglio. Ulteriore motivo d’interesse di questa Chieri-Firenze è che concluderà la splendida carriera di Francesca Villani, indimenticata ex biancoblù.

A fare il punto in vista della partita è la centrale Sofia Ferrarini: «Quella di domenica sarà una partita che a livello di classifica non cambierà il nostro percorso, visto l’accesso alla finale già conquistato, ma per noi ha molto valore dal punto di vista mentale. Dopo il secondo posto di mercoledì a Istanbul in Coppa Cev c’è voglia di tornare in campo e reagire. C’è sicuramente un po’ di rammarico per la sconfitta contro il Galatasaray, ma allo stesso tempo siamo orgogliose del percorso che abbiamo fatto per arrivare fino in fondo a questa competizione. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo obiettivo e questa partita col Bisonte sarà fondamentale per ritrovare ritmo e fiducia e arrivare nelle migliori condizioni alla finale del weekend successivo».