Il Derthona sfida Trento alla Nova Arena

Il servizio di andata prima del match, che collegherà i principali parcheggi cittadini di Piazza Milano, Viale Dellepiane e Piazza Allende alla Cittadella dello Sport, sarà attivo due ore prima della partita, dalle ore 16, ed effettuerà un percorso ad anello partendo dalla stazione ferroviaria (baricentrica rispetto a Piazza Milano e Viale Dellepiane), passando per la fermata di Corso Cavour (nei pressi di piazza Allende e anche del parcheggio sotterraneo Passalacqua) per poi recarsi alla Cittadella, con cadenza ogni 10 minuti circa con ultima partenza fissata alle ore 17:30.

Al ritorno il servizio sarà attivo dal termine della gara fino alle ore 21 con la stessa tratta. Come successo la volta scorsa nell’ultima gara casalinga, il luogo di partenza delle navette post-partita sarà lo spazio interno antistante il cancello C9, il passo carraio più vicino alla biglietteria della Nova Arena. Questa soluzione permette di evitare code in uscita sfruttando l’immediato sbocco verso la Strada Provinciale 211 per tornare rapidamente nel centro cittadino.

Le navette potranno sfruttare, sia all’andata che al ritorno, la corsia preferenziale della bretella stradale in prossimità del ponte sul fiume Scrivia.

I tornelli d’ingresso al palazzetto apriranno alle ore 16:30. Alle ore 16 sarà invece aperta la biglietteria della Nova Arena per l’acquisto dei tagliandi, ancora in vendita presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona e online su www.derthonabasket.vivaticket.it