Cuneo Volley vola in semifinale alla Del Monte® Boy League

La gara del mattino ha visto gli atleti biancoblù opposti alla Consar Ravenna. Dopo un avvio un po’ a rilento, la formazione cuneese è riuscita a imporre il proprio gioco, chiudendo il primo set sul 25-19 e portandosi in vantaggio. Copione simile anche nei due parziali successivi, nei quali la squadra, pur con qualche sbavatura, ha mantenuto alta la concentrazione e un buon livello di gioco, riuscendo a gestire il match con autorità. La squadra guidata da coach Marino e Barbiero chiude così la sfida con un netto 3-0, conquistando tre punti importantissimi in vista della classifica finale del girone.

Nel match del pomeriggio, la squadra di Cuneo ha affrontato l’Allianz Milano, reduce da due vittorie su due nelle partite precedenti. I fiöi partono subito con grande intensità, conquistando un primo set molto combattuto con il punteggio di 25-21. Nel secondo parziale non cambiano gli equilibri: i biancoblù mantengono il controllo del gioco e si portano rapidamente sul 2-0, mettendo così in cassaforte la vittoria. Il terzo set torna ad essere combattuto punto a punto, con i milanesi avanti nel cambio campo. Tuttavia, la squadra cuneese reagisce con lucidità, recupera lo svantaggio e chiude il match con un netto 3-0. Una vittoria splendida che vale anche la qualificazione alla semifinale come primi del girone.

Coach Andrea Marino ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi ragazzi e l’approccio mostrato in campo, proiettandosi già con fiducia verso la semifinale: «Oggi abbiamo giocato contro Ravenna e Milano: avevamo preparato bene entrambe le partite e siamo arrivati a questi appuntamenti con grande determinazione, convinti di poter disputare due grandi prestazioni. I risultati, entrambi per 3-0, lo dimostrano. Sono orgoglioso di come i ragazzi si sono comportati in campo, seguendo le mie indicazioni e mettendole in pratica nel migliore dei modi. Adesso ci attende la semifinale, l’affronteremo senza alcuna paura, consapevoli di poter arrivare fino in fondo».

La squadra tornerà in campo domani mattina alle ore 10:30, quando si giocherà l’accesso alla finalissima affrontando la seconda classificata del Girone H, ancora da definire. Nel pomeriggio sono invece in programma le finali: alle ore 15:00 la sfida per il 3°-4° posto, mentre alle ore 17:00 andrà in scena la finale per il 1°-2° posto.

2ª PARTITA - GIRONE G

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Consar Ravenna 3-0

Parziali (25-19/25-15/25-20)

3ª PARTITA - GIRONE G

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Allianz Milano 3-0

Parziali (25-21/25-17/25-22)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baudena, Buttafarro, Marchisio, Nicchi (Fenice Roma Pallavolo), Paz Y Mino Ruales, Ponticiello (Tagliolo Volley), Porello, Sina, Sobrero (Colombo Volley Genova), Sottile, Valente. I All.: Andrea Marino. II All.: Mario Barbiero.