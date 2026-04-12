Cuneo Volley conquista il quarto posto alla Del Monte® Boy League

Giornata di finali dal sapore amaro per l’Under 14 della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che dopo il ko in semifinale contro il Vero Volley Monza cede anche nella sfida per il 3°-4° posto contro la Romeo Sorrento, concludendo i tre giorni di Final Eight ai piedi del podio.

La semifinale contro i lombardi si apre con un ottimo avvio dei fiöi cuneesi, che riescono subito a portarsi in vantaggio. Nel finale del primo set, però, la squadra monzese reagisce con determinazione, mettendo a segno una grande rimonta e chiudendo il parziale sul 25-21. Nel secondo set, qualche distrazione e diverse sbavature di troppo impediscono ai biancoblù di ribaltare l’inerzia della partita: Monza ne approfitta e si impone con un netto 25-13, conquistando così il pass per la finalissima. I ragazzi di coach Marino e Barbiero si fermano quindi in semifinale, accedendo alla finale per il 3°-4° posto insieme alla Romeo Sorrento, sconfitta per 2-1 dall’ITAS Trentino.

La finale per il 3°-4° posto non si apre nel migliore dei modi per la squadra biancoblù, che fatica a entrare in partita e a imporre il proprio gioco. Ne approfittano i ragazzi di Sorrento, che si portano rapidamente sull’1-0 con un netto 25-10. Molto più equilibrato il secondo set, con le due squadre a lottare punto a punto fino alle fasi decisive, dove sono i cuneesi ad avere la meglio, imponendosi 25-21 e rimandando l’assegnazione del terzo posto al set decisivo. Il terzo parziale, combattuto quanto il precedente, vede le due formazioni sfidarsi fino all’ultimo pallone, ma alla fine sono i campani a spuntarla con il punteggio di 15-13, conquistando così il terzo posto.

I giovani atleti di Cuneo chiudono quindi ai piedi del podio, al termine di tre giornate intense che hanno messo in luce la solidità del gruppo, la crescita individuale e collettiva e la capacità di competere fino in fondo contro alcune delle migliori realtà giovanili d’Italia. Un’esperienza importante che conferma il valore del gruppo e rappresenta un ulteriore passo nel loro percorso di crescita.

Tra emozione, orgoglio e consapevolezza del percorso fatto, coach Andrea Marino commenta così l’esperienza dei suoi ragazzi: «Concludiamo questa Final Eight con un ottimo quarto posto a livello nazionale, che dimostra l’impegno dei ragazzi in palestra. Il percorso della squadra è stato faticoso e abbiamo ottenuto grandissime vittorie contro realtà che, a livello giovanile, si distinguono molto bene. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di allenare questo splendido gruppo, al quale sarò sempre legato e a cui dedicherò anima e cuore fino alla fine. Ringrazio Mario Barbiero per il sostegno durante le gare e i genitori per l’aiuto e il grandissimo tifo. In questi tre giorni abbiamo fatto qualcosa di incredibile e il merito va a questi splendidi ragazzi. L’ultimo grazie da parte mia va a voi».

Anche il direttore tecnico del settore giovanile, Mario Barbiero, ha espresso le proprie considerazioni sul cammino dell’Under 14 biancoblù: «È stato un bel torneo quello disputato dalla nostra Under 14 nella Final Eight della Boy League. Una fase finale giocata ad alto livello, con la presenza delle otto migliori squadre italiane, in cui ci siamo comportati molto bene. Abbiamo portato avanti un percorso straordinario, chiudendo primi il girone di qualificazione e precedendo squadre importanti come Milano, Trento e Ravenna. I ragazzi sono stati molto attenti e tecnicamente ordinati, esprimendo una buona pallavolo e superandosi nella partita contro Milano, nella quale si è visto tutto il grande lavoro svolto durante la stagione e i notevoli miglioramenti ottenuti. Nella mattinata di oggi abbiamo invece accusato un piccolo rallentamento nel nostro percorso di crescita contro il Vero Volley Monza che, pur essendo un’ottima squadra, era alla nostra portata. La stanchezza mentale derivata dalla gara contro Milano ha però condizionato un po’ il rendimento dei nostri ragazzi. Un plauso va all’allenatore Andrea Marino per il comportamento e la conduzione della Final Eight, così come a tutto lo staff presente a Fano: Andrea Testa, Dario Da Roit e Mario Porello, che hanno contribuito al buon andamento di tutta la manifestazione. Torniamo a casa con un bagaglio di esperienza importante e con la voglia di continuare a crescere e fare ancora meglio in questo finale di stagione».

SEMIFINALE

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Vero Volley Monza 0-2

Parziali (21-25, 13-25)

FINALE 3°-4°POSTO

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Romeo Sorrento 1-2

Parziali (10-25, 25-21, 13-15)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baudena, Buttafarro, Marchisio, Nicchi (Fenice Roma Pallavolo), Paz Y Mino Ruales, Ponticiello (Tagliolo Volley), Porello, Sina, Sobrero (Colombo Volley Genova), Sottile, Valente. I All.: Andrea Marino. II All.: Mario Barbiero.