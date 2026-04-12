Pallapugno: il calendario della serie C2

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario di Serie C2 di pallapugno che comincerà tra il 25 aprile. Le 13 squadre al via sono state divise in due gironi: Augusto Manzo, Neivese, Pieve di Teco, Pro Spigno, Ricca, Taggese e Valle Bormida nel Girone A; Benese, Ceva, Monastero Dronero, Peveragno, Subalcuneo e Valle Grana nel Girone B. La prima fase, con gare di andata e ritorno, si chiuderà il 17 luglio. Al termine, in base al piazzamento in classifica, tutte le squadre saranno suddivise in quattro gironi con gare di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente ai quarti di finale con partite di andata, ritorno ed eventuale spareggio, così come le semifinali e la finale che promuoverà la vincente al campionato di Serie C1.