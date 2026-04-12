La Reale Mutua Torino '81 Iren torna alla vittoria contro Piacenza

Dopo la sconfitta nell'ultimo match contro il Bogliasco, la Reale Mutua Torino '81 Iren torna alla vittoria contro il Piacenza per 17-16 e continua la propria corsa verso i play-off. I gialloblù partono sottotono e gli ospiti conducono il match fino all'ultimo quarto di gioco, dove i ragazzi di Simone Aversa aumentano i giri del motore e riescono a portare a casa tre punti importanti.

LA PARTITA

Inizia il match e il Piacenza si porta subito sullo 0-2 con la doppietta di Luongo e fa il +3 con Dainese. La Reale Mutua Torino '81 Iren risponde con Gattarossa, ma i ragazzi di Picasso segnano il gol del 1-4 con la superiorità numerica realizzata da Dainese. I gialloblù fanno il -2 con De Luca, però, allo scadere del primo tempo di gioco, Luongo realizza il rigore del 2-5. Si rientra in acqua e il Piacenza aumenta il proprio vantaggio con il rigore di Marciano. La Torino '81 reagisce con Gattarossa, Roveda risponde per il 3-7, ma Aichino non ci sta e porta i suoi sul -3. Gli emiliani allungano con Luongo, ma Gattarossa sigla il gol del 5-8.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino '81 Iren rientra in partita con le reti di Tononi e De Luca per il -1, ma Marciano segna il 7-9. I torinesi fanno l'8-9 con Maffè, Pozzi risponde con il +2 in superiorità numerica, ma i gialloblù non ci stanno e pareggiano i conti con le reti di Aichino e Tononi. Il Piacenza reagisce con Rosanò per il 10-11, ma i ragazzi di Simone Aversa sono in partita e pareggiano con Ettore Novara. Si rientra in acqua per l'ultimo tempo di gioco e il Piacenza trova il gol del 11-12 con Roveda. La Reale Mutua Torino '81 Iren accelera: Tononi realizza il rigore del pareggio, Lisica fa il +1 e capitan Maffè porta i suoi sul 14-12. I ragazzi di Picasso reagiscono con Stefano Luongo, ma i gialloblù allungano con le reti di Maffè e Aichino per il 16-13. Il Piacenza rialza la testa con Luongo e Marciano per il -1, ma Fabio Gattarossa realizza il suo poker di giornata con la rete del 17-15. Il Piacenza ci prova con Luongo per il 17-16, ma la Torino '81 riesce a portare a casa una vittoria importante dopo un avvio complicato.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Tre punti preziosi, i ragazzi hanno sentito il peso di questa partita, siamo partiti contratti complice anche la pausa pasquale, mentre il Piacenza ha iniziato il match con più concretezza. Abbiamo regalato il primo quarto di gioco ai nostri avversari, ma a metà partita siamo riusciti a rientrare. Tatticamente dal terzo tempo siamo passati a pressing, Lisica ha difeso forte su Luongo e abbiamo elevato il nostro rendimento difensivo, giocando con più coraggio. A quel punto la partita è stata in equilibrio per un po' di minuti ma nella seconda metà del quarto tempo abbiamo preso il vantaggio decisivo di tre reti. Ringrazio i ragazzi per la reazione e per l'atteggiamento difensivo della squadra dal terzo quarto in poi».

Marco Raviolo: «Siamo partiti malissimo, bravi i ragazzi a rimettere il match sul giusto binario e quando siamo andati in vantaggio abbiamo lottato fino alla fine per portare a casa la vittoria. Mi è piaciuta la reazione che i ragazzi hanno avuto, non era banale. Complimenti a Fabio Gattarossa per la sua prestazione e a Vinko Lisica che ha giocato infortunato. Bella e importante vittoria!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO '81 IREN - PIACENZA PALLANUOTO 2018 17-16

Parziali (2-5; 3-3; 6-3; 6-5)

REALE MUTUA TORINO '81 IREN: Romanazzi, Lisica 1, Novara G., Tononi 3, Maffè 3, Coccia, Costa, Ermondi, Gattarossa 4, De Luca 2, Novara 1, Colombo, Aldi, Aichino 3. All. Aversa.

PIACENZA PALLANUOTO 2018: Bernardi, Rosanò 1, Dainese 2, Luongo 7, Cavanna, Roveda 2, Merlo, Triolo, Clini, Pozzi 1, Bekric, Marciano 3, Fredriani, Cifalinò. All. Picasso.

GLI ARBITRI: ROBERTI VITTORY - DORO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Cifalinò (P) nel terzo tempo, Colombo (T) e Merlo (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 2/13 + un rigore e Piacenza Pallanuoto 2018 3/10 + 3 rigori.