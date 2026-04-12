Il BCC Derthona ci prova, ma si arrende a Schio che conquista la finale

Prima frazione di gioco ad alta intensità alla Nova Arena: il BCC trova buone soluzioni offensive e mette intensità in difesa, conducendo per buoni tratti, prima che Schio operi il sorpasso e concluda avanti 16-19 al 10’. Il secondo periodo scorre nuovamente all’insegna dell’equilibrio, con le ospiti sempre in vantaggio e capaci di creare un piccolo break in chiusura di primo temmpo: al 20’ il Famila conduce per 26-33.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped alza il livello del proprio gioco e della propria fisicità, combattendo su ogni possesso pur perdendo Fondren nel corso della frazione: la squadra allenata da Cutugno, con cuore e coraggio, accorcia il proprio gap ed entra nell’ultimo quarto in svantaggio 42-47. In avvio di ultimo quarto Schio cresce di tono in difesa e ritrova la doppia cifra di margine (42-53), respinge tutti i tentativi di rientro dell’Autosped e conquista il successo per 49-65 e la finale.

Le parole di coach Orazio Cutugno: «È stata una partita che abbiamo condotto come volevamo, giocando con maggiore fluidità in attacco: sono stati quaranta minuti duri, in cui è venuto fuori un po’ il divario di esperienza e di fisicità. Faccio i complimenti a Schio, ma anche alla mia squadra, da tutte le giocatrici, le Under che ci hanno dato un grande contributo da inizio stagione, e allo staff intero, medico, fisico e tecnico. Tutto il gruppo di lavoro ha portato un grande contributo e penso che, obiettivamente, abbiamo raccolto il meglio che avremmo potuto: questo mi rende orgoglioso di tutte e tutti. Ringrazio anche la proprietà e la dirigenza per la fiducia, abbiamo fatto un ulteriore step in avanti: credo che tutti debbano essere orgogliosi di quanto fatto. Ci dispiace molto per Fondren, che ha avuto una distorsione al ginocchio da valutare. Tutti dobbiamo migliorare e cercare di fare qualcosa in più per il futuro».

Il commento di Francesca Melchiori: «Sapevamo che stasera sarebbe stata una partita difficile, però davanti al nostro pubblico abbiamo provato a forzare gara 3. Ci sono tanti meriti a Schio, che ha conquistato la finale. La stagione è più che positiva per i risultati, con la finale di Coppa Italia e la semifinale Scudetto. Abbiamo disputato la gara che volevamo, anche se contro squadre forti come il Famila devi essere perfetto per quaranta minuti».

Autosped BCC Derthona-Famila Wuber Schio 49-65

Parziali (16-19, 26-33, 42-47)

BCC Derthona: Dotto, Kunaiyi 19, Fontaine 8, Conte 10, Toffolo 2, Leonardi 3, Fondren, Arado 2, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 3, Penna. All. Cutugno.

Schio: Sottana, Zanardi, Verona 9, Conde 5, Panzera ne, Andrè 2, Zandalasini 11, Badiane 5, Keys 8, Shepard 11, Laksa 9. All. Dikaioulakos.