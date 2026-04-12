La S. Bernardo Campus non completa la rimonta

La partita

Gara importante per la formazione piemontese (11esima) contro i liguri (penultimi alla 17esima piazza). Out Zampolli per coach Jacomuzzi e, dunque, i giovani saranno chiamati agli straordinari. L’inizio è tutto viaggiante (6-15) dopo i primi 5 minuti di gioco. Toppino riaccende i suoi che risalgono 16-19 al termine della frazione d’apertura.

Il secondo periodo è il peggiore di serata peri locali, che non riescono mai a segnare. Dall’atra parte Vado invece è insidiosa a rimbalzo e riesce con pazienza ad aprire sempre più la forbice fino al +13 della pausa: 22-35 e soli 6 punti a segno per Campus.

La gara prosegue sugli stessi binari alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo. La S. Bernardo fa una grande fatica a muovere la retina e il gap continua a lievitare fino al +20 ospite (29-49 a 5 minuti dall’ultimo mini-break). Le distanze restano invariate (33-53) per un altro paio di giri di lancette, poi Campus colpisce con due triple di fila (Toppino, con fallo, e Colli) e in un attimo è -13: 40-53. Stoppata albese, Nastasi capitalizza la transizione (42-53), Camara lo segue nei pressi della sirena ed è -9 (44-53) all’alba dell’ultimo periodo.

Vado riesce a reggere vicino alla doppia cifra di vantaggio, ma Campus con Nastasi, Occelli e Colli si riporta a -5 (60-65) a un minuto e mezzo dal termine. Il tempo è agli sgoccioli e di lì a poco arriva la tripla ospite che chiude i giochi (62-70). Gli ultimi istanti servono solo a ritoccare il gap: vince Vado 65-71.

Per la S. Bernardo Campus è certamente un’occasione persa per la classifica. Dall’altra parte, però, c’è stato tanto spazio per i giovani che si sono fatti valere, su tutti i 2008 Occelli e Nastasi, in campo rispettivamente per 27 e 21 minuti (14 e 11 punti a segno), oltre la certezza Toppino (2005) per 33 minuti con 14 punti a segno.

S. Bernardo Campus - Vado Ligure 65-71

S. Bernardo Campus: Gandolfo 2, Eirale, Occelli 14, Uko ne, Negro 6, Nastasi 11, Toppino 14, Buldo 2, Schellino, Camara 4, Colli 12, Zampolli ne.