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La S. Bernardo Campus non completa la rimonta

La serie C spreca un jolly importante in casa, non dando seguito alle ultime due importanti vittorie. In una serata in cui c’è tanto spazio per i giovanissimi, Vado Ligure scappa fino al +20, ma la rimonta di Campus si ferma sul più bello
3 min
La S. Bernardo Campus non completa la rimonta

Nella quartultima giornata di Serie C, la S. Bernardo Campus spreca un jolly importante in casa, non dando seguito alle ultime due importanti vittorie. In una serata in cui c’è tanto spazio per i giovanissimi, la formazione ospite di Vado Ligure scappa fino al +20, i locali recuperano, ma la rimonta si ferma sul più bello a -5.

La partita

Gara importante per la formazione piemontese (11esima) contro i liguri (penultimi alla 17esima piazza). Out Zampolli per coach Jacomuzzi e, dunque, i giovani saranno chiamati agli straordinari. L’inizio è tutto viaggiante (6-15) dopo i primi 5 minuti di gioco. Toppino riaccende i suoi che risalgono 16-19 al termine della frazione d’apertura.

Il secondo periodo è il peggiore di serata peri locali, che non riescono mai a segnare. Dall’atra parte Vado invece è insidiosa a rimbalzo e riesce con pazienza ad aprire sempre più la forbice fino al +13 della pausa: 22-35 e soli 6 punti a segno per Campus.

La gara prosegue sugli stessi binari alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo. La S. Bernardo fa una grande fatica a muovere la retina e il gap continua a lievitare fino al +20 ospite (29-49 a 5 minuti dall’ultimo mini-break). Le distanze restano invariate (33-53) per un altro paio di giri di lancette, poi Campus colpisce con due triple di fila (Toppino, con fallo, e Colli) e in un attimo è -13: 40-53. Stoppata albese, Nastasi capitalizza la transizione (42-53), Camara lo segue nei pressi della sirena ed è -9 (44-53) all’alba dell’ultimo periodo.

Vado riesce a reggere vicino alla doppia cifra di vantaggio, ma Campus con Nastasi, Occelli e Colli si riporta a -5 (60-65) a un minuto e mezzo dal termine. Il tempo è agli sgoccioli e di lì a poco arriva la tripla ospite che chiude i giochi (62-70). Gli ultimi istanti servono solo a ritoccare il gap: vince Vado 65-71.

Per la S. Bernardo Campus è certamente un’occasione persa per la classifica. Dall’altra parte, però, c’è stato tanto spazio per i giovani che si sono fatti valere, su tutti i 2008 Occelli e Nastasi, in campo rispettivamente per 27 e 21 minuti (14 e 11 punti a segno), oltre la certezza Toppino (2005) per 33 minuti con 14 punti a segno.

S. Bernardo Campus - Vado Ligure 65-71

S. Bernardo Campus: Gandolfo 2, Eirale, Occelli 14, Uko ne, Negro 6, Nastasi 11, Toppino 14, Buldo 2, Schellino, Camara 4, Colli 12, Zampolli ne.

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