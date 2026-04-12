Il Liceo Peano vince la Derthona School Cup 2026

La prima edizione della Derthona School Cup si è conclusa ufficialmente oggi con la Final Four organizzata alla Cittadella dello Sport di Tortona. In una sfida tesa e giocata fino all’ultimo, ad emergere vincitore è stato il Liceo Peano di Tortona, che ha battuto 36-31 l’ I.I.S. Galilei di Voghera. Decisivo Angelo Zampaloni, eletto MVP della Final Four con 12,5 punti di media: 15 contro Santachiara in semifinale e 10 contro la squadra vogherese in finale. Per il Galilei non sono bastati i 20 punti complessivi tra Lorenzo Bissalo (11 punti) e Gabriele Furfaro (9 punti).

La giornata è cominciata nella Facility della Cittadella dello Sport, in un clima incandescente che ha trainato prima il Liceo G. Peano di Tortona (55-41 contro l’O.D.P.F. Santachiara) e poi l’I.I.S. G. Galilei di Voghera (40-24 contro l’ITIS A. Volta di Alessandria) alla finalissima disputata sul parquet della Nova Arena.

La competizione ha coinvolto in totale nove istituti scolastici che si sono affrontati in tre tappe iniziali, rispettivamente al PalaCamagna di Tortona, al PalaOltrepò di Voghera e al PalaCima di Alessandria.

Alla prima tappa, disputata il 24 febbraio, hanno partecipato il Liceo G. Peano di Tortona, l’l’I.I.S. G. Marconi di Tortona e il Liceo Scientifico F. Vercelli di Asti, con il Peano che è emerso vincitore aggiudicandosi il pass per la Final Four. Alla seconda, sono scese in campo tre scuole vogheresi: l’I.T.A. C. Gallini, l’O.D.P.F. Santachiara e l’I.I.S. G. Galilei, che ha conquistato il triangolare qualificandosi per il 12 aprile. Alla terza tappa del 16 marzo, invece, hanno partecipato l’I.I.S. Vinci Fermi Nervi di Alessandria, l’I.I.S. C. Barletti di Ovada e l’ITIS A. Volta di Alessandria, vincitore di giornata.

Le migliori seconde e la migliore delle terze classificate tra le tre tappe (l’I.I.S. Vinci Fermi Nervi di Alessandria, l’O.D.P.F. Santachiara, l’I.T.A. C. Gallini e il Liceo Scientifico F. Vercelli), inoltre, si sono sfidate in un ulteriore quadrangolare il 10 aprile in Cittadella dello Sport per decretare la quarta semifinalista. A staccare l’ultimo pass per la finale è stato l’O.D.P.F. Santachiara.