Dodecarun: Mandrino e Gandolfi vincono la 5km di Alessandria Sud

Andrea Mandrino (Atletica Alessandria) e Sara Gandolfi (Atletica Pro Sesto) si sono imposti nella 5 km di Alessandria Sud , gara nazionale certificata Fidal nel quartiere Cristo di Alessandria, valida come quarta tappa del circuito Dodecarun . Mandrino ha regolato nell’ultimo dei quattro giri del tracciato la resistenza di Pietro Ruga e Andrea Monticone , che fino a quel punto avevano fatto gara di testa insieme a lui. Per il ventitreenne alessandrino il cronometro ha detto 14’52”: un miglioramento di quasi mezzo minuto rispetto al precedente primato personale di 16’18”.

«Non sono stupito – ha commentato dopo la gara – perché i primi risultati di questa stagione hanno dimostrato che sono in buona crescita. Ora andrò a Busto Arsizio, a correre un 5000 organizzato da Giorgio Rondelli, con le lepri e un ottimo livello medio. Correre con i migliori aiuta a migliorarsi: punto a scendere sotto i 14’10” per ottenere lo standard di partecipazione ai campionati italiani».

Nelle posizioni di rincalzo si è visto Alessandro Arnaudo: il 45enne leader della classifica Dodecarun ha raggiunto il traguardo al 32esimo posto in 16’46”, abbastanza per conservare il primo posto con 85 punti di margine sul canavesano Giuliano Caresio, oggi 34esimo in 16’50”.

Tra le donne Sara Gandolfi ha staccato le rivali nel chilometro conclusivo, andando a vincere con il primato personale di 16’46”. «In inverno ho sofferto di una brutta anemia – ha detto – e non mi aspettavo di andare forte già a inizio stagione. Il lavoro con il coach Silvano Danzi sta dando i suoi frutti. È stata una gara dura: nel terzo giro ho avuto un momento di crisi, ma ho saputo reagire».

Alle sue spalle, ottima prestazione di Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo), che con 16’50” ha migliorato di un solo secondo il primato piemontese assoluto stabilito in novembre da Eleonora Curtabbi, la siepista più volte azzurra che si è stabilita negli Stati Uniti. Nella classifica Dodecarun la pinerolese Alessia Gaiola conserva il comando con soli 4 punti di vantaggio su Giulia Cavalieri.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose. Prossima tappa domenica 19 aprile a Cocconato (Asti), con la prima edizione della Coccorun (10 km).

Risultati. Uomini . 1. Andrea Mandrino (Atl. Alessandria) 14’52”, 2. Ruga (Varese Atletica) 14’54”, 3. Monticone (Vittorio Alfieri AT) 15’00”, 4. Floriani (Sport Project VCO) 15’01”, 5. Pazzinetti (Sport Project VCO) 15’07”, 6. Giani (Varese Atletica) 15’09”; 7. Aimo (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) 15’12”; 8. Roselli (Atl. Novese) 15’15”; 9. Lano (Vittorio Alfieri AT) 15’21”; 10. Cappelli (Sport Project VCO) 15’23”. Donne . 1. Sara Gandolfi (Atl. Pro Sesto) 16’46”; 2. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 16’50” (primato piemontese assoluto, precedente Curtabbi, 16’51”, Roma 23/11/2025) ; 3. Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) 16’51”; 4. Di Toma (Atl. Gavirate) 17’29”; 5. Cappini (Sport Project VCO) 17’48”; 6. Papagna (Battaglio Cus Torino) 17’53”; 7. Abellonio (Atl. Alba) 18’15”; 8. Cavalieri (Sisport) 18’47”; 9. Baretto (Atò. Alessandria) 18’50”; 10. Cavalieri (Sisport) 18’47”.