I Giaguari Torino passano contro i Rhinos Milano

Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, i Giaguari Torino hanno sconfitto i Rhinos Milano per 35-25 in una partita ricca di colpi di scena, rimontando quattro volte dopo essere stati sotto nel punteggio, staccando così matematicamente un biglietto per la post season, prima squadra a farlo nella Italian Football League 2026 .

Sono stati i Rhinos a sbloccare il punteggio nel primo quarto con una corsa di Cotton da 5 yard, con il PAT bloccato che lascia Milano avanti 0-6. I Giaguari non tardano però a reagire: nel secondo quarto il quarterback Duranti trova Giuliani con un preciso passaggio da 35 yard, e il kick di Salsa porta Torino in vantaggio 7-6. I Rhinos ribaltano nuovamente la situazione con un lungo passaggio da 44 yard di Perrantes su Escobar che brucia il suo marcatore diretto, ma il tentativo di PAT in corsa fallisce ancora: 7-12. Il momento più spettacolare del primo tempo arriva però subito dopo, quando Luciano Giuliani trasforma il kick-off successivo alla segnatura dei Rhinos in un ritorno da 78 yard che vale il touchdown dell’immediato controsorpasso e rimanda le squadre negli spogliatoi sul 14-12 per Torino.

Nel terzo quarto i Rhinos tornano davanti con una corsa di 50 yard del QB Perrantes, con il PAT nuovamente non convertito: 14-18. Torino risponde prontamente con De Moura Piola che segna da 18 yard con una corsa a sorpresa a ribaltare il campo e, grazie al kick di Salsa, riporta i suoi avanti 21-18 alla fine del terzo quarto.

Nel quarto finale i Rhinos pareggiano i conti e sorpassano con una corsa di Suppa da 1 yard, con Zanga che trasforma: 21-25. A quel punto i Giaguari si dimostrano squadra di carattere: Duranti colpisce ancora trovando Salsa da 8 yard per il 28-25, con il quarto sorpasso nel punteggio. I Rhinos si giocano il tutto per tutto azzardando una difficile conversione di un quarto down sulle loro 5 yard, ma il passaggio di Perrantes viene neutralizzato dalla difesa giallonera che regala al proprio attacco la palla in una posizione più che allettante. Arriva, quindi, il momento di Greenfield, fino a quel momento un po’ in ombra, ben contenuto dall’arcigna linea di difesa dei milanesi, che mette al sicuro il risultato con una corsa da 1 yard che fissa il punteggio definitivo sul 35-25. Tocca a Cameron Colangelo mettere la parola fine alla partita con un intercetto nella propria end zone su uno degli ultimi, disperati tentativi dei Rhinos di ritornare in partita.

Per i Giaguari Torino si tratta di una vittoria di grande valore morale e di classifica. Avvantaggiati anche dall’aver giocato già 5 partite, questo risultato li proietta già alla post season, e le restanti tre partite serviranno a determinare la posizione finale in classifica per capire se giocheranno in casa o in trasferta la partita di wild card o se potranno addirittura qualificarsi direttamente alla semifinale. La capacità di rimontare per ben quattro volte nel corso della stessa partita, mantenendo lucidità nei momenti chiave del quarto quarto, dimostra la solidità e la profondità di un roster in crescita. La prestazione di Duranti in regia, le giocate decisive di Giuliani e il contributo di Greenfield e Colangelo confermano che Torino ha le carte in regola per puntare in alto.