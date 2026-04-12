Pallapugno: i risultati della seconda giornata di serie B 

Seconda giornata

Classifica

Serie A Banca d’Alba -

Prima giornata

Serie C1 - Prima giornata

Sorprese e conferme nella seconda giornata della. Colpo esterno dellasul campo di San Pietro del Gallo: la formazione di Grasso, dopo un avvio equilibrato (3-2), prende il controllo del match imponendosi con autorità per 3-9 suldi Dutto, grazie a una pressione costante che manda in difficoltà i padroni di casa. Primo punto stagionale anche per ildi Scarzello, che supera 9-5 l’di Alessandria al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio nel primo tempo, chiuso sul 4-4, prima dell’allungo decisivo nella ripresa.Vittoria per la, corsara a Dogliani in casa delladi Piccardo: sotto 5-3 all’intervallo, Rey e compagni ribaltano il risultato fino al 6-9 conclusivo. Successo interno, invece, per lache, a Santo Stefano Belbo, piega l’di Gatto al termine di una gara dai due volti: dal 2-0 per i padroni di casa si è arrivati fino al 3-6 per gli ospiti con la successiva e definitiva remuntada di Gatti e compagni fino al 9-6.In vetta però sorridono ladi Daziano e ladi Vigna: grazie ai successi esterni, rispettivamente contro ildi Seno per 5-9 e ladi Levratto per 8-9, le due formazioni restano al comando della classifica a punteggio pieno, confermandosi protagoniste assolute del campionato. Turno di riposo per glidi Gerini.Centro Incontri Us Gallese-Prodeo Chiusavecchia 3-9Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio 9-6Virtus Langhe-Benese 6-9Valle Bormida-Alusic Merlese 9-5Pieve di Teco-Speb 5-9Castiglia Costruzioni Bormidese-Castiati Neivese 8-9: Amici del Castello: Speb e Castiati Neivese 2; Prodeo Chiusavecchia, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Centro Incontri Us Gallese, Pieve di Teco, Benese, Alusic Merlese, Virtus Langhe e Valle Bormida 1; Officine Pesce Bubbio, Amici del Castello e Castiglia Costruzioni Bormidese 0.a Monticello d'Alba: IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Cevaa Dolcedo: Olivieri Opere Edili Duseu-Roero Isolamenti Canalesea Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottaseccaa Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnolead Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschesea San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagioa Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monticellesea San Biagio Mondovì: San Biagio-Don Dagninoa Bormida: Bormidese-Duseua Gottasecca: Gottasecca-Subalcuneoa Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Riccaa Ceva: Ceva-Virtus Langhe