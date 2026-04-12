Nell’ultima partita della fase a gironi dei Playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Bisonte Firenze con un netto 3-0. In un match ininfluente per la classifica le biancoblù schierate da coach Negro – la diagonale Antunovic-Dambrink, Alberti e Ferrarini al centro, Degradi e Bah in banda, Bonafede libero – chiudono i conti a loro favore in un’ora e 24 minuti con parziali 25-22, 25-23 e 25-20, tenendo sempre in mano il pallino del gioco. Migliori realizzatrici Bah e Dambrink con 20 e 19 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Bonafede. Nella finale dei Playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con Cuneo.

La cronaca

Primo set – Sul 7-7 Chieri ottiene il primo doppio vantaggio grazie agli attacchi di Dambrink e Bah (9-7). Firenze ritrova la parità a 11 con Tanase e un ace di Knollema sulla linea di fondo ma le biancoblù si riprendono subito il +2 con Dambrink e un pallonetto di Bah (13-11). Il successivo 14-11 di Ferrarini spinge Chiavegatti a fermare il gioco. Il Bisonte torna a muovere il punteggio grazie a un errore chierese (15-12), quindi ricuce a 16-15 con tre punti consecutivi di Kacmaz. Al rientro dal time-out di Negro le chieresi si sbloccano con Dambrink (17-15). La parallela fuori di Bah vale il momentaneo 18-18 ma la transalpina si riscatta immediatamente con un attacco e due muri vincenti (22-18). Dopo il 24-22 di Tanase, alla seconda palla set Dambrink chiude 25-22.

Secondo set – Si riparte nel segno di Bah (1-0). Chieri ottiene con Dambrink un primo doppio vantaggio (5-3), subito vanificato da due errori. Le ragazze di Negro tornano a +2 con due attacchi di Bah e un muro di Dambrink che capovolgono il punteggio da 9-10 a 12-10. Ancora Dambrink e Bah sono artefici del successivo break da 17-15 a 19-15. Sul 24-20 Firenze riesce ad annullare tre palle set, finché il servizio in rete di Malesevic conclude la frazione 25-23.

Terzo set – Da 1-1 Chieri strappa a 4-1 con Bah, Degradi e un muro di Alberti. Dopo il 6-3 di Alberti i punti di Knollema e Tanase riavvicinano a 7-6 il Bisonte, che poi pareggia sull’8-8 con un ace di Bukilic. Le biancoblù si inceppano sul 12-10 andando sotto 12-14 a causa di tre errori. Alberti sblocca al rotazione d’autorità con un primo tempo (13-14) che porta sulla linea dei 9 metri Bah: il suo turno di battuta frutta un break a 18-14. E’ l’allungo che decide set e partita, che termina 25-20 alla seconda palla match con un pallonetto di Alberti.

Il commento

Stella Nervini: «Sono molto contenta della partita che abbiamo giocato oggi, vincere così fa bene al morale. Ora sappiamo che in finale giocheremo con Cuneo ma a prescindere dall’avversario sapevamo già che ci aspetta una partita difficilissima. Vogliamo anche un po’ riscattarci dalla finale di Coppa Cev e teniamo a chiudere in bellezza».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Il Bisonte Firenze 3-0

Parziali (25-22; 25-23; 25-20)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Antunovic, Dambrink, Alberti 7, Ferrarini 5, Degradi 9, Bah 20; Bonafede (L); Spirito, Dervisaj. N. e. Van Aalen, Cekulaev, Nervini, Nemeth (2L). All. Negro.

Il Bisonte Firenze: Morello 1, Bukilic 4, Malesevic 4, Kacmaz 8, Tanase 13, Knollema 13; Lapini (L); Colzi. N. e. Agrifoglio, Acciarri, Villani, Zuccarelli, Valoppi (2L). Chiavegatti; 2° Mitti.

ARBITRI: Serafin di Motta di Livenza e Santoro di Varese.

NOTE: prima dell’inizio della gara Lucio Zanon di Valgiurata, Maurizio Cumino e Francesca Bosio hanno premiato l’ex biancoblù Francesca Villani, all’ultima partita in carriera. Presenti 1027 spettatori. Durata set: 24′, 26′, 26′. Errori in battuta: 11-5. Ace: 2-3. Ricezione positiva: 40%-67%. Ricezione perfetta: 11%-38%. Positività in attacco: 53%-39%. Errori in attacco: 10-9. Muri vincenti: 6-2. MVP: Bonafede.