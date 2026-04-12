Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Bisonte Firenze

Nell’ultima partita della fase a gironi dei Playoff Challenge le biancoblù superano con un netto 3-0 le toscane. Nella finale Chieri affronterà Cuneo, in derby tutto piemontese
4 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Bisonte Firenze

Nell’ultima partita della fase a gironi dei Playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Bisonte Firenze con un netto 3-0.
In un match ininfluente per la classifica le biancoblù schierate da coach Negro – la diagonale Antunovic-Dambrink, Alberti e Ferrarini al centro, Degradi e Bah in banda, Bonafede libero – chiudono i conti a loro favore in un’ora e 24 minuti con parziali 25-22, 25-23 e 25-20, tenendo sempre in mano il pallino del gioco.
Migliori realizzatrici Bah e Dambrink con 20 e 19 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Bonafede.
Nella finale dei Playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con Cuneo.

La cronaca
Primo set – Sul 7-7 Chieri ottiene il primo doppio vantaggio grazie agli attacchi di Dambrink e Bah (9-7). Firenze ritrova la parità a 11 con Tanase e un ace di Knollema sulla linea di fondo ma le biancoblù si riprendono subito il +2 con Dambrink e un pallonetto di Bah (13-11). Il successivo 14-11 di Ferrarini spinge Chiavegatti a fermare il gioco. Il Bisonte torna a muovere il punteggio grazie a un errore chierese (15-12), quindi ricuce a 16-15 con tre punti consecutivi di Kacmaz. Al rientro dal time-out di Negro le chieresi si sbloccano con Dambrink (17-15). La parallela fuori di Bah vale il momentaneo 18-18 ma la transalpina si riscatta immediatamente con un attacco e due muri vincenti (22-18). Dopo il 24-22 di Tanase, alla seconda palla set Dambrink chiude 25-22.

Secondo set – Si riparte nel segno di Bah (1-0). Chieri ottiene con Dambrink un primo doppio vantaggio (5-3), subito vanificato da due errori. Le ragazze di Negro tornano a +2 con due attacchi di Bah e un muro di Dambrink che capovolgono il punteggio da 9-10 a 12-10. Ancora Dambrink e Bah sono artefici del successivo break da 17-15 a 19-15. Sul 24-20 Firenze riesce ad annullare tre palle set, finché il servizio in rete di Malesevic conclude la frazione 25-23.

Terzo set – Da 1-1 Chieri strappa a 4-1 con Bah, Degradi e un muro di Alberti. Dopo il 6-3 di Alberti i punti di Knollema e Tanase riavvicinano a 7-6 il Bisonte, che poi pareggia sull’8-8 con un ace di Bukilic. Le biancoblù si inceppano sul 12-10 andando sotto 12-14 a causa di tre errori. Alberti sblocca al rotazione d’autorità con un primo tempo (13-14) che porta sulla linea dei 9 metri Bah: il suo turno di battuta frutta un break a 18-14. E’ l’allungo che decide set e partita, che termina 25-20 alla seconda palla match con un pallonetto di Alberti.

Il commento
Stella Nervini: «Sono molto contenta della partita che abbiamo giocato oggi, vincere così fa bene al morale. Ora sappiamo che in finale giocheremo con Cuneo ma a prescindere dall’avversario sapevamo già che ci aspetta una partita difficilissima. Vogliamo anche un po’ riscattarci dalla finale di Coppa Cev e teniamo a chiudere in bellezza».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Il Bisonte Firenze 3-0
Parziali (25-22; 25-23; 25-20)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Antunovic, Dambrink, Alberti 7, Ferrarini 5, Degradi 9, Bah 20; Bonafede (L); Spirito, Dervisaj. N. e. Van Aalen, Cekulaev, Nervini, Nemeth (2L). All. Negro.
Il Bisonte Firenze: Morello 1, Bukilic 4, Malesevic 4, Kacmaz 8, Tanase 13, Knollema 13; Lapini (L); Colzi. N. e. Agrifoglio, Acciarri, Villani, Zuccarelli, Valoppi (2L). Chiavegatti; 2° Mitti.

ARBITRI: Serafin di Motta di Livenza e Santoro di Varese.
NOTE: prima dell’inizio della gara Lucio Zanon di Valgiurata, Maurizio Cumino e Francesca Bosio hanno premiato l’ex biancoblù Francesca Villani, all’ultima partita in carriera. Presenti 1027 spettatori. Durata set: 24′, 26′, 26′. Errori in battuta: 11-5. Ace: 2-3. Ricezione positiva: 40%-67%. Ricezione perfetta: 11%-38%. Positività in attacco: 53%-39%. Errori in attacco: 10-9. Muri vincenti: 6-2. MVP: Bonafede.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS