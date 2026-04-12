La Bertram Derthona fa festa alla Nova Arena

La vittoria con Trento vale i Playoff di LBA

Inizio di partita ad alta quota in Nova Arena, con tre schiacciate consecutive tra le due squadre. Il primo strappo della Bertram arriva con la tripla dall’angolo di Arturs Strautins che vale il temporaneo +7 bianconero (19-12); la squadra allenata da Massimo Cancellieri, però, regisce subito e riduce il gap sul -2 (23-21) a fine primo quarto.

Comincia positivamente il secondo quarto dei Leoni, che reagiscono alla schiacciata di Khalif Battle in avvio con un 13-1 di parziale per il +12 (36-24) con 6:48 minuti da giocare dopo la tripla dall’angolo di Brekkott Chapman. L’attacco dei padroni di casa continua a macinare toccando il +15 (41-26) con meno di cinque minuti da giocare grazie all’alley-oop di Paul Biligha; poco dopo, Capitan Baldasso spara dall’arco per il 3+1 che vale il 49-30 con 2:27 sul cronometro. All’intervallo, +15 (54-39) per i Leoni.

L’orgoglio di Trento fuoriesce ad inizio secondo tempo, con le schiacciate di Mawugbe e la capacità di attaccare il canestro di DJ Steward. Un’inchiodata di Strautins sembra interrompere il ritmo offensivo dei trentini, che però si riportano sotto di otto lunghezze (65-57), forzando il timeout di Coach Fioretti con 2:46 da giocare nel terzo quarto. La Bertram ne esce perfettamente, infilando un 12-2 di parziale che riporta serenità ai padroni di casa, che entrano nel quarto quarto avanti 77-61.

L’ultima frazione di gioco inizia nello stesso modo in cui era finito il terzo, vale a dire con un ottimo impatto di Biligha, che inchioda l’81-65 dopo un minuto e mezzo di gioco. Trento, però, reagisce con un 10-0 di parziale che riduce il gap sul -6 (81-75) con poco meno di sei minuti da giocare. Sono la leadership e le giocate da protagonista di Baldasso a tranquillizzare la Bertram, avanti 90-77 (+13) con 3:30 minuti da disputare. Gli ultimi istanti di gara sono tutti di gioia per il Derthona, che ritorna ufficialmente ai Playoff di LBA dopo un anno di assenza.

Sfondando il muro dei 100 punti per la quinta volta in campionato e, soprattutto, con un +19 finale sul tabellone elettronico, la Bertram Derthona Tortona bagna nel migliore dei modi il ritorno a casa alla Nova Arena dopo due trasferte consecutive. Il 103-84 ai danni della Dolomiti Energia Trentino coincide anche con il traguardo della qualificazione matematica ai playoff, dove il Club tortonese torna per la quarta volta in cinque partecipazioni nel massimo torneo nazionale, dopo l’assenza della scorsa stagione.

In conferenza stampa evidente la soddisfazione di coach Mario Fioretti per quanto fatto vedere fino a poco prima sul parquet dalla sua squadra: «Dopo un primo quarto di completo equilibrio di fronte ad una Trento molto solida, nel secondo periodo abbiamo piazzato un grande parziale che ha iniziato a indirizzare la sfida dalla nostra parte. Ma, onestamente, per tutta la partita in attacco siamo riusciti a fare, contro diverse difese, quello che volevamo, coinvolgendo più o meno tutti. Questa è la nota veramente positiva, unita al fatto di averli limitati a rimbalzo che sono l’aspetto che loro fanno meglio. Trento è una squadra talentuosa, ben allenata, che non molla come ha dimostrato il loro rientro a -6 nel finale riaprendo una gara che sembrava chiusa, però in un minuto e mezzo siamo riusciti a rimetterla sul binario giusto e con il giusto spirito».

Una Bertram spumeggiante che ha fatto dimenticare le due sconfitte di fila a Varese e Treviso da cui era reduce: «La squadra ha ancora dei miglioramenti da fare e, in un campionato come questo, quando vai in un campo come Varese e a Treviso contro un’avversaria che si giocava la vita devi avere quella durezza che ancora ci manca, soprattutto in difesa. Qualcosa stiamo costruendo ma ci manca ancora quel vissuto, sebbene stiamo insieme da tanto tempo. Sono state comunque due gare che abbiamo giocato alla pari, la cosa che abbiamo pagato di più in entrambe le sfide è stato qualche errore di troppo in difesa, mentre oggi sotto questo punto di vista siamo stati molto più concentrati».

Infine, inevitabile, c’è da affrontare il piacevole argomento dei playoff centrati: «È una gioia per nulla scontata. C’è un livello tale in campionato - e basta vedere com’è la classifica adesso – che arrivare a qualificarci ai playoff con quattro giornate d’anticipo penso che sia un grande risultato per i ragazzi e per il Club. Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, dove anche lì ce la siamo giocata alla pari per vincerla, quest’altro risultato è davvero una grande soddisfazione, perché sotto di noi in classifica ci sono squadre veramente forti e non nomino nemmeno quelle che ci sono davanti».

Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino 103-84

Parziali (23-21, 54-39, 77-61)

Tortona: Vital 15, Hubb 10, Gorham 15, Manjon 4, Pecchia 3, Chapman 7, Tandia N.E., Baldasso 19, Strautins 11, Olejniczak 2, Biligha 17, Riismaa N.E.. All. Fioretti

Trento: Steward 13, Jones 6, Niang, Jogela 12, Forray, Airhienbuwa N.E., Mawugbe 12, Aldridge, Jakimovski 14, Bayehe 6, Hassan, Battle 21. All. Cancellieri.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Marziali di Roma, Attard di Firenze.