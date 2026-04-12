S.G. Concordia: Cecilya Pistamiglio è la nuova Campionessa Italiana 2026 Junior 1 al Nastro

Cecilya Pistamiglio , della Società Ginnastica Concordia di Chivasso, è la nuova Campionessa Italiana 2026 Junior 1 al Nastro . La giovane ginnasta del team chivassese ha conquistato il prestigioso titolo nel Campionato Nazionale di Specialità Gold che si è svolto alla Molisana Arena di Campobasso sabato e domenica scorsi.

Sulla pedana molisana sono scese, dopo le selezioni delle gare di Zona Tecnica, le ginnaste che hanno ottenuto il pass per il Nazionale, riservato, per ogni attrezzo, alle prime tre classificate in ogni Zona Tecnica , a cui si è aggiunto un numero di ginnaste ricavate dalle classifiche unificate delle Zone Tecniche, per arrivare a 20 in totale per ogni Specialità. Una kermesse di prestigio, con ginnaste che presentano esercizi complessi e competitivi, con l’obiettivo di conquistare il Titolo Nazionale. A rappresentare la Concordia, oltre a Cecilya, sono scese in pedana Alessandra Bellone e Daria Molinari.

Il momento più alto della due giornate di gara arriva domenica, con la prova di Cecilya, che sulle note di un brano travolgente e frizzante, disegna con il nastro serpentine e spirali, “giocando” con il suo attrezzo, sottolineando in perfetta sincronia gli accenti musicali, in un dialogo continuo tra atleta, attrezzo e note. Per lei, un punteggio di 21.600, che la pone fin dall’inizio al comando della classifica e le regala il Titolo Italiano, il primo sigillo tricolore nel suo promettente percorso agonistico.

Nella giornata di sabato, Alessandra Bellone, unica ginnasta della Concordia ad aver conquistato la qualificazione nazionale con entrambi gli attrezzi, è scesa in pedana nelle Senior 2, iniziando con l’esercizio al cerchio: una prova con qualche imprecisione che ha “sporcato” la pulizia formale dell’esercizio, caratterizzato però da rischi, maestrie e passaggi di grande impatto, che ha ottenuto il 13° posto con un punteggio di 22.367.

Più lineare e pulita la prova alla palla, eseguita con sicurezza e con la consueta ricchezza interpretativa, a conferma della maturità di questa atleta, che in questo attrezzo, con 22.700, ha ottenuto l’8° posto, collocandosi nella top-ten della categoria.

Daria Molinari, nelle Senior 1, ha gareggiato con le clavette: su una musica particolare, scandita da tempi spezzati, ha dato vita ad un esercizio intenso ed originale, con una prova di grande modernità ed espressione. Per lei, il punteggio di 21.900 che l’ha collocata al 12° posto.

Soddisfazione per le tecniche Clara Shermer e Selene Osti, e per la Società, che rientra da questa trasferta con un altro titolo Nazionale e la consapevolezza di aver scritto un’altra pagina importante della propria storia.