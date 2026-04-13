Eurogymnica vince quattro medaglie nel Campionato Italiano di Specialità Gold

Eurogymnica torna dalla trasferta molisana con un poker di medaglie. Nella prima delle tre finali nazionali in programma, da qui alle prossime tre settimane, il club del presidente Luca Nurchi è andato a segno con quattro ginnaste differenti, sfiorando il podio anche con le altre partecipanti.

La manifestazione è stata organizzata con attenzione dalla A.S.D. Sporting Bovianum su due intensissime giornate di gara, con una giuria impegnata a giudicare quasi 340 esercizi, un lavoro faticoso che richiede attenzione continua per tutto il giorno e grandi competenze.

Le EGirls sono riuscite a centrare l'obiettivo di far apprezzare il lavoro e salire sul podio, confrontandosi con una concorrenza, numerosissima ed agguerrita, iniziando da Eglissa Lika, che dopo aver compromesso la corsa all'oro con le clavette, si è rifatta vincendo, come accaduto nel 2025, l'argento al nastro tra le Senior 2, con il punteggio di 23,400.

Ottime le due prove di Anna Russo, che tornata al lavoro da individualista dopo l'esperienza del 2024/2025 con la Nazionale Junior, ha recuperato un'eccellente forma migliorando anche l'approccio alle gare, cosa che le ha permesso di vincere un argento al cerchio tra le Senior 1, con il punteggio di 23,800 e concludere al quarto posto la gara con la palla con 22,733 a soli 0,017 centesimi dal bronzo.

Due campionesse italiane in carica hanno dovuto abdicare onorevolmente. Giulia Capriolo, con la palla, dopo aver conquistato il titolo nazionale nel 2025, ha centrato il podio per il terzo anno consecutivo, vincendo il bronzo tra le Junior 2 col punteggio di 22,167.

Anche Nicole Ciobanu ha ripetuto l'exploit dello scorso anno tornando sul podio e vincendo il bronzo con il cerchio, sempre tra le Junior 2 e col punteggio di 22,700.

Come la Russo, anche le ultime due EGirls in pedana si sono fatte onore, vedendo sfumare la medaglia per un'inezia.

Alessia Pala, Senior 2, è giunta quarta con la palla a meno di 0,10 dal bronzo, raggiungendo quota 23,567, mentre l'esordiente Elena Mari, outsider totale, ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alla fine, nella gara con le clavette tra le Junior 1, terminando anche lei al quarto posto, proprio sul filo di lana, col punteggio di 21,667.

Da lunedì il focus si sposta sulla fase nazionale del secondo campionato individuale del 2026, l'Allieve Gold, in programma a Chieti il 18 e 19 aprile.