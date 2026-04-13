Sabato amaro per l'MTS SER Santena

Un sabato amaro per la MTS SER Santena , che tra le mura amiche cede nettamente sotto i colpi di un solido DuoVolley Castellanza . La sfida della 22esima giornata di campionato si è rivelata un monologo delle varesine, capaci di archiviare la pratica in appena 60 minuti di gioco con un secco 0-3. La sconfitta pesa come un macigno per Destefanis e compagne, che scivolano al terzultimo posto. A peggiorare il quadro è il risultato arrivato dagli altri campi: il Luino, vincendo per 3-1 lo scontro diretto con il Bra, ha infatti operato il sorpasso in classifica di due punti ai danni delle santenesi.

Nel primo set coach Demichelis, ancora priva di Nardoianni, che non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio, schiera Marino in regia, Di Blasi opposto, Destefanis e Vione in centro, Lancieri e Marchioni in banda, Lazzarin libero. Dopo un iniziale punto a punto le varesine spingono sull'acceleratore portandosi in vantaggio per 11-7 sulle santenesi costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out discrezionale. Il secondo arrivas ul 17-9 ancora a favore delleo spiti che risultano incontenibili in attacco. Entra Vasca al posto di Lancieri, ma il risultato non cambia e il primo set è tutto a favored delle ospiti per 25-12.

Nel secondo parziale la musica non cambia ed è sempre il DuoVolley a portarsi in vantaggio dopo pochi punti. Coach Demichelis prova con il valzer dei cambi ed entrano Vasca, Venco e Cadamuro, ma anche il secondo set è tutto favore delle ospiti per 25-14.

Nel terzo ed ultimo set coach Demichelis inserisce nel sestetto base Zapryanova ma, nonostante le schiacciate forti della italo-bulgara, anche in questa frazione la formazione varesina si porta in vantaggio per 13-7. Demichelis prova il cambio in regia con Venco al posto di Marino ma la formazione santenese cede sotto i colpi delle avversarie e perde anche il terzo set per 25-15.

Il calendario non concede tregua. Nel prossimo turno la MTS SER Santena ospiterà al PalaSer la Finimpianti Rivarolo, attualmente quinta forza del campionato. Sarà una sfida dal sapore particolare: sulla panchina avversaria siede infatti l'ex coach Dimartino, l'allenatore che ha scritto pagine importanti della storia del volley santenese. Servirà un'impresa per invertire la rotta e ritrovare punti vitali in ottica salvezza.

MTS SER Santena - DuoVolley Castellanza 0-3

Parziali (12-25, 14-25, 15-25)

MTS SER Santena: Lancieri 2, Vasca 2, Cadamuro, Vione 5, Venco 1, Nardoianni, Marino 2, Di Blasi 2, Marchioni 7, Destefanis (K) 4, Zapryanova 5, Frascella. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.