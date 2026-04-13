Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Igor Agil Volley: l'U13 conquista il terzo posto alle finali territoriali  

Le Igorine di coach Astorino hanno perso in semifinale contro Ardor Casale e battuto Domodossola nella finale 3°/4° posto
2 min
Igor Agil Volley: l'U13 conquista il terzo posto alle finali territoriali  

Terza finale per l’Under 13 Eccellenza territoriale targata Igor Agil Volley impegnata nelle final four di categoria 2025/2026 fra Borgomanero e San Maurizio. Le Igorine di Luca Astorino hanno giocato una semifinale da battaglia perdendo 3-0 (25-20; 25-16; 25-11) contro Ardor Casale che ha conquistato poi il titolo (battendo Sammaborgo). Grinta e determinazione hanno fatto la differenza nella finale 3°/4° posto vinta contro Domodossola 3-0 (25-17; 25-20; 25-21)! Per la squadra ora è tempo di caricare le pile e pensare al cammino regionale.

Le parole del tecnico: «Chiudiamo la fase territoriale con un terzo posto conquistato con grande determinazione. Nonostante sia sfumata la finale, per merito delle avversare, Casale, che ha poi vinto il titolo, posso dire che le ragazze, nel momento emotivamente più difficile della loro stagione, sono riuscite a tirare fuori il carattere e una pallavolo difficile da vedere a questa età. Sono estremamente orgoglioso di questo gruppo, – dice coach Luca Astorino – della crescita tecnica e della maturità raggiunta, lavorando sempre con grande impegno e voglia. Ci tengo anche a ringraziare i genitori che hanno tifato tutto il giorno senza sosta. Ora inizia la fase regionale e sono certo che questo gruppo speciale saprà affrontarlo a testa alta».

Le protagoniste: Ahmeti Klea; Laneve Giulia; Marella Emma; Cena Elsa; Finamore Matilde; Manfredda Costanza; Osarobo Osaru Divine; De Carlini Sofia; Foa Martina; Tashi Amelia; Rando Giorgia; Casari Camilla; Garavaglia Melissa; Mushtaq Hassan Hania; Braghiroli Virginia; GIorgio Victoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS