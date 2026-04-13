Igor Agil Volley: l'U13 conquista il terzo posto alle finali territoriali  

Terza finale per l’ Under 13 Eccellenza territoriale targata Igor Agil Volley impegnata nelle final four di categoria 2025/2026 fra Borgomanero e San Maurizio. Le Igorine di Luca Astorino hanno giocato una semifinale da battaglia perdendo 3-0 (25-20; 25-16; 25-11) contro Ardor Casale che ha conquistato poi il titolo (battendo Sammaborgo). Grinta e determinazione hanno fatto la differenza nella finale 3°/4° posto vinta contro Domodossola 3-0 (25-17; 25-20; 25-21)! Per la squadra ora è tempo di caricare le pile e pensare al cammino regionale.

Le parole del tecnico: «Chiudiamo la fase territoriale con un terzo posto conquistato con grande determinazione. Nonostante sia sfumata la finale, per merito delle avversare, Casale, che ha poi vinto il titolo, posso dire che le ragazze, nel momento emotivamente più difficile della loro stagione, sono riuscite a tirare fuori il carattere e una pallavolo difficile da vedere a questa età. Sono estremamente orgoglioso di questo gruppo, – dice coach Luca Astorino – della crescita tecnica e della maturità raggiunta, lavorando sempre con grande impegno e voglia. Ci tengo anche a ringraziare i genitori che hanno tifato tutto il giorno senza sosta. Ora inizia la fase regionale e sono certo che questo gruppo speciale saprà affrontarlo a testa alta».

Le protagoniste: Ahmeti Klea; Laneve Giulia; Marella Emma; Cena Elsa; Finamore Matilde; Manfredda Costanza; Osarobo Osaru Divine; De Carlini Sofia; Foa Martina; Tashi Amelia; Rando Giorgia; Casari Camilla; Garavaglia Melissa; Mushtaq Hassan Hania; Braghiroli Virginia; GIorgio Victoria.