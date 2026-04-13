Elegantia: triplo argento ai Nazionali Gold di Specialità a Campobasso

Sulla pedana molisana, riservata alle migliori ginnaste specialiste per attrezzo d’Italia – con l’accesso garantito alle prime tre classificate di ogni Zona Tecnica e completato da ripescaggi fino a definire la classifica nazionale delle migliori venti ginnaste per ciascun attrezzo – il livello si è confermato altissimo. La manifestazione, organizzata con grande cura dalla A.S.D. Sporting Bovianum, ha visto le cinque atlete dell’Elegantia distinguersi per qualità tecnica e determinazione.

Ad aprire la competizione sono state le Senior, con Simona Bava (Senior 2) subito grande protagonista. Il suo esercizio alle clavette, preciso e grintoso, è stato premiato con 23.333 punti, punteggio che le è valso il secondo posto e il titolo di Vicecampionessa Nazionale. Un risultato che conferma il suo percorso di crescita, dopo lo stop forzato che l’aveva costretta a rinunciare al campionato di ottobre per infortunio.

Sempre tra le Senior 1, Lavinia Romano ha mostrato grande determinazione nonostante due perdite d’attrezzo che hanno inciso sul punteggio finale (21.100). In una gara decisa da margini minimi, dove ogni dettaglio ha fatto la differenza, ha chiuso al 14° posto, vedendo sfumare una possibile posizione di rilievo in classifica.

La domenica, dedicata alle Junior, ha regalato nuove soddisfazioni. Ginevra Mescia si è confermata tra le migliori interpreti nazionali: unica atleta dell’Elegantia qualificata per due attrezzi, ha conquistato l’argento alle clavette con 21.733, centrando il titolo di Vicecampionessa Nazionale per il terzo anno consecutivo. Ottima anche la prova al nastro, chiusa con un brillante quinto posto (20.833).

Esordio da incorniciare per Arianna Desandrè (Junior 1), che al suo primo Campionato Nazionale ha subito lasciato il segno: esercizio pulito e convincente alla palla, valutato 21.933, e medaglia d’argento che vale il terzo titolo di Vicecampionessa per la società.

A completare il quadro positivo è stata Ilenia Molinaro, che al nastro ha ottenuto 19.783, conquistando un ottimo quinto posto e confermandosi tra le migliori specialiste italiane.

Il bilancio finale è eloquente: tre argenti e due piazzamenti tra le prime cinque ginnaste d’Italia. Un risultato che premia il lavoro quotidiano e la dedizione delle atlete, ma anche l’impegno di tutte le tecniche, interne ed esterne, della società Elegantia, a cui va un sentito ringraziamento per il percorso costruito e i traguardi raggiunti.